To koniec dominacji CD Projektu. Więcej warty jest już Techland

Najnowsza wycena spółek mówi sama za siebie.

Techland wyprzedził CD Projekt

Przy umorzeniu 15 mln akcji za wynagrodzenie w wysokości 900 mln zł jedna akcja wyceniona jest na 60 zł. Przyjmując liczbę akcji spółki na 175,94 mln implikowana wycena Techlandu to 10,56 mld zł. Tę samą wycenę uzyskujemy w trzech kolejnych wariantach umorzenia.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie doszło do znaczących roszad na polskim rynku gamingowym. Wartość grupy kapitałowej CD Projekt miała spaść poniżej 10 miliardów złotych, co jest najniższym wynikiem od wielu lat. Szacuje się, że więcej jest wart wrocławski Techland – deweloper odpowiedzialny za m.in. serię Dying Light.CD Projekt nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Malejąca wartość spółki , spadek ceny pojedynczej akcji czy brak sporych premier w ostatnim czasie – te wszystkie czynniki nie nastrajają optymizmem. Poza tym najnowszy projekt deweloperów, samodzielny dodatek do GWINTA , nie przyjął się najlepiej – maksymalnie 1170 graczy jednocześnie (na Steamie) oraz 57% pozytywnych recenzji to raczej niezbyt dobry wynik jak na rodzimego molocha.Jeszcze niecałe dwa lata temu zachwycano się sukcesem CD Projektu – wartość grupy kapitałowej wynosiła wtedy około, co było oszałamiającym wynikiem. Teraz jednak mamy lipiec 2022 roku, a wartość polskiego giganta gamingowego szacuje się na. To znacząca zmiana, lecz raczej przewidywalna – oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie czynniki wymienione w drugim akapicie.Co jednak dosyć zaskakuje, to dynamika rozwoju wrocławskiej firmy Techland. Nie znajduje się ona na giełdzie, co nieco utrudnia oszacowanie jej wartości, ale o obliczenie przybliżonych danych zdecydowała się redakcja portalu Puls Biznesu. Jak możemy wyczytać w artykule:Wpływ na taki stan rzeczy ma rzecz jasna szereg istotnych wydarzeń. Mowa tu chociażby o lutowym debiucie, co miało miejsce niemalże 7 lat po premierze pierwszej części. Doczekaliśmy się solidnej produkcji, która spełniła oczekiwania większości graczy. Poza tym nie tak dawno– na razie niewiele o nim wiadomo oprócz tego, że gracze zostaną wrzuceni do świata fantasy.Poza tym Techland doczeka się wypłaty ogromnej dywidendy –. Spodziewany zysk to z kolei 624 miliony złotych. Warto jednak nie spuszczać z oczu CD Projektu, który obecnie pracuje nad pierwszym dodatkiem do gry Cyberpunk 2077 oraz zupełnie nową produkcją osadzoną w wiedźmińskim uniwersum.Źródło: Puls Biznesu