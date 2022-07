Spotify kupiło Heardle, muzyczną wersję popularnego Wordle

Istotny krok w rozwoju streamingowego giganta.

Spotify kontynuuje ekspansję na rynku audio

Źródło: wł.

Zawsze szukamy innowacyjnych i zabawnych sposobów, aby zwiększyć odkrycie muzyki i pomóc artystom dotrzeć do nowych fanów. Heardle okazało się być naprawdę zabawnym sposobem na połączenie milionów fanów z piosenkami, które znają i kochają oraz z nowymi utworami... a także sposobem na rywalizację z przyjaciółmi, kto ma najlepszą wiedzę muzyczną. Od momentu debiutu, gra szybko zbudowała lojalne grono odbiorców, i wpisuje się w nasze plany pogłębiania interaktywności w całym ekosystemie Spotify.

Spotify ogłosiło nabycie Heardle, gry przeglądarkowej będącej odpowiednikiem niezwykle popularnego Wordle. Transakcja ta ma docelowo pomóc użytkownikom w odkryciu na nowo ich ulubionych hitów, jak i zapoznać z dopiero co debiutującymi artystami. Co jednak najważniejsze – produkcja wciąż będzie darmowa, więc dotychczasowi użytkownicy nie mają się o co martwić.Ostatnie miesiące to dla Spotify dosyć ważny okres. Firma coraz chętniej decyduje się na znaczące inwestycje, które w przyszłości mają przynieść jej zysk oraz nowych subskrybentów. Mowa tu chociażby o przejęciu Findaway – platformy do audiobooków – oraz inwestycji w segment podcastów wideo . Jak się okazuje, to dopiero wierzchołek góry lodowej.Właśnie doczekaliśmy się publikacji oświadczenia, z którego dowiadujemy się o zakupie Heardle. Mowa tu o muzycznej wersji popularnego Wordle , gdzie zadaniem użytkowników jest. Do tej pory serwis wykorzystywał portal Soundcloud w celu odtwarzania poszczególnych utworów. Sytuacja uległa jednak zmianie.Szata graficzna witryny uległa zmianie – czcionka przypomina tą użytą na Spotify. W kilku miejscach pojawiły się także odnośniki do platformy, a gra doczekała się z nią pełnej integracji. Po odgadnięciu piosenki pojawia się możliwość jej odtworzenia za pośrednictwem Spotify – ma to pomóc konsumentom w odnalezieniu nowej muzyki, jak i przypomnienia sobie tej już dobrze znanej.Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie prasowym:Na ten moment Heardle nie jest jednak dostępne w Polsce, przejęcie przez Spotify może jednak przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy. Po wejściu na oficjalną stronę pojawia się komunikat o następującej treści: „Heardle nie jest dostępne w Twojej lokalizacji. Nadal jednak możesz bezpłatnie słuchać milionów piosenek i podcastów za pośrednictwem Spotify”. Czas pokaże czy wkrótce doczekamy się lokalnej wersji przeglądarkowego tytułu. Należy uzbroić się więc w cierpliwość.Źródło: Spotify