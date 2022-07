Microsoft rusza z merchem „Hardwear”. Koszulka z tapetą z Windowsa XP może być Wasza

Można już składać zamówienia przedpremierowe.

Microsoft postanowił nawiązać współpracę ze znanym projektantem Gavinem Mathieu, co poskutkowało opracowaniem specjalnej linii ubrań o nazwie „Hardwear”. Składa się ona z dziewięciu części utrzymanych w retro stylu – nie zabrakło również oczywistych nawiązań do kultowych elementów znanych z poszczególnych wersji systemu Windows.Inwestowanie amerykańskiego giganta w markę odzieżową dla wielu osób z pewnością nie jest zaskoczeniem. W oficjalnym sklepie Xbox możemy zamówić mnóstwo bluz, koszulek czy czapek. Wciąż dostępne są tam też te brzydkie świąteczne swetry , które Microsoft wprowadził do sprzedaży w ubiegłym roku. Teraz jednak przyszedł czas na bardziej ekskluzywny projekt, który może przypaść do gustu zwolennikom designerskiego merchu.Mowa tu o linii ubrań zaprojektowanej wraz z popularnym. Została ona nazwana(nie wiem jak Wy, ale osobiście uwielbiam takie gry słowne) i utrzymana w stylu normcore – zbytnio się więc nie wyróżnia, lecz jest atrakcyjna i wygodna. W jej skład wchodzi kurtka, trzy koszulki, dwie pary spodni, bluza, koszula oraz czapka z daszkiem. Wyróżniającym się we wszystkich rzeczach elementem jest klimat retro.Widać to przede wszystkim po dwóch koszulkach, z których jedna prezentuje, a druga – stare logo Painta z dopiskiem „Never Not Creating”. Każdy przedmiot jest rzecz jasna opatrzony ogromnym logiem marki oraz danymi projektanta. Jeśli zaś chodzi o ceny, to są one dosyć wysokie – lecz tak to zazwyczaj bywa w przypadku designerskich ubrań.

Ta kampania testowała naszą wygodę i czasami stawiała przed nami wyzwania, ale to, co popychało nas do przodu, to fakt, że w całym procesie pojawiały się różne głosy i unikalne perspektywy tego, co napędza tych, którzy chcą ulepszać siebie i otaczający ich świat, a także tego, co może odwracać uwagę od postępów w realizacji celów. Ważne jest dla nas, aby współpracować z twórcami, którzy koncentrują się na inspirowaniu społeczności i wywieraniu pozytywnego wpływu na świat, ponieważ umożliwienie ludziom osiągania więcej jest tym, co napędza wszystko, co robimy w firmie Microsoft. A w przypadku Hardwear jest to tak samo ważne, jak to, co się robi.

Za koszulkę zapłacimy, czyli około 290 złotych. Najdroższą rzeczą są spodnie cargo – mówimy tu o wydatku rzędu, czyli około 720 złotych. Najmniej gotówki będzie nam potrzebne do kupna czapki z daszkiem, bo 45 dolarów (mniej więcej 220 złotych). Wszystkie elementy są obecnie dostępne w przedsprzedaży w różnych rozmiarach. Wysyłka rozpocznie się na początku sierpnia i na razie trudno określić czy będzie ona prowadzona także z europejskich magazynów. Dostawa z Ameryki wynosi 20 dolarów + 20 dolarów podatku.Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu Microsoftu:Najnowsze ubrania od Microsoftu prezentują się dosyć estetycznie, lecz raczej większość klientów czeka na dostawę nowych swetrów świątecznych, prawda?Źródło: Microsoft