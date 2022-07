LEGO zakończyło sprzedaż i działalność w Rosji. Powód? Oczywisty

To musiało nastąpić.



Stało się to, czego niektórzy Rosjanie obawiali się od marca, kiedy to firma LEGO jasno zasygnalizowała, że nie będzie tolerować agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Duńska Grupa LEGO poinformowała dziś o definitywnym zakończeniu działalności w tym kraju, zaprzestaniu działalności biura w Moskwie oraz zerwaniu współpracy z dystrybutorem w Rosji, Inventive Retail Group.



LEGO kończy działalność w Rosji

LEGO zakomunikowało dziś, że kończy w trybie natychmiastowym współpracę z Inventive Retail Group, która do tej pory prowadziła w Rosji 81 sklepów w imieniu duńskiej firmy. Nie wspomniano ani słowem o inwazji Rosji na Ukrainę jako bezpośredni powód decyzji, ale wydaje się to oczywiste.



"Kiedy Grupa LEGO wstrzymała wysyłki towarów do Rosji na początku marca, zaprzestaliśmy również wszelkiej działalności komercyjnej i umieściliśmy prawie wszystkich naszych pracowników na urlopie" - przekazała rzeczniczka LEGO.



