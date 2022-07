TikTok pomoże małym biznesom. Zapowiedziano specjalny program

Część użytkowników powinna się ucieszyć.

TikTok chce pomóc wybić się małym biznesom

TikTok ogłosił wyjątkowy program edukacyjny o nazwie Follow Me. Jest on skierowany głównie do osób posiadających małe i średnie biznesy, które niekoniecznie wiedzą jak wykorzystać moc drzemiącą w platformie. ByteDance obiecuje, że udostępni wszystkim odpowiednie zasoby do tego, by „przenieść działalność na wyższy poziom”. Czego dokładnie należy się po tym projekcie spodziewać?Jeśli korzystacie z TikToka od czasu pierwszych miesięcy pandemii koronawirusa, to na pewno Waszym oczom ukazało się mnóstwo materiałów prezentujących osoby próbujące uruchomić własny mały biznes. Zainteresowanie tym tematem było w 2020 roku (i w pierwszej połowie 2021 roku także) naprawdę ogromne i – co najważniejsze – przynosiło zyski. Teraz, przynajmniej tak mi się wydaje, popularność pomniejszych działalności nieco zmalała i najnowszy pomysł firmy ByteDance może temu zapobiec.Mowa tu o wspomnianym wyżej programie, który opisywany jest jako „wielokanałowy program edukacyjny zaprojektowany, aby pomóc małym i średnim firmom w wykorzystaniu mocy TikToka do osiągnięcia rzeczywistych wyników”. Projekt będzie trwałi podczas jego trwania ambasadorzy TikToka podzielą się nie tylko swoimi doświadczeniami, ale także wskażą drogę poszczególnych biznesów.Odbędą się więc specjalne, zintegrowania historii marki czy nawet poradniki odnośnie do korzystania z funkcji Ads Manager czy Promotion. Opowiedzą o tym takie osoby jak Cassie Sorensen, Jacob Zander, a także inni wyznaczeni przez ByteDance przedstawiciele. Wszystko to wydaje się dosyć interesującym rozwiązaniem dla osób chcących rozpocząć swoją biznesową przygodę z TikTokiem.Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu Program nie jest przeznaczony dla konkretnych rynków – przynajmniej nigdzie nie ma żadnych informacji na ten temat. Na odpowiedniej stronie wystarczy wypełnić formularz, a następnie na skrzynkę pocztową powinna przyjść specjalna wiadomość. Teraz wystarczy czekać na rezultaty, gdyż teraz trudno stwierdzić czy plan firmy ByteDance przyniesie jakiekolwiek rezultaty.Źródło: TikTok