Czerwiec w polskim streamingu. Disney+ cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Można było się tego spodziewać.

Netflix wciąż króluje. Ranking platform streamingowych w Polsce

Najnowszy raport popularności platform streamingowych w Polsce nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń – czerwcowy debiut Disney+ okazał się strzałem w dziesiątkę. Pierwsze miejsce wciąż należy jednak do Netflixa, podczas gdy znaczące spadki zalicza Player i TVP VOD. Jak dokładnie prezentuje się ranking zainteresowania poszczególnymi serwisami?Niespełna miesiąc temu doczekaliśmy się długo wyczekiwanego startu Disney+ w Polsce. W przeciągu pierwszego tygodnia usługę odwiedziło ponad 1,2 miliona osób, co okazało się być świetnym rezultatem. Jak się okazuje, pozostałe czerwcowe dni wcale nie prezentowały się gorzej, co zostało właśnie potwierdzone przez wyniki badania firmy Mediapanel, które opisała redakcja portalu Wirtualne Media Ranking otwiera – jak zwykle –, którą w czerwcu odwiedziło około(45,41 proc. zasięgu). Spędzili oni na niej średnio 5 godzin i 17 minut, co także jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich badanych usług. Mówimy tu o zysku na poziomie 72,1 tys. konsumentów – wygląda więc na to, że mało kto zdecydował się na anulowanie subskrypcji w oczekiwaniu na drugą część czwartego sezonu Stranger Things 4.Drugie miejsce – także bez zaskoczeń – zajmuje(14,85 proc. zasięgu) i przeciętnym czasem korzystania na poziomie 46 minut – mówimy więc o prawdziwej przepaści względem „czerwonych”. Sporo osób, boponoszenia opłat za abonament. Mamy jednak do czynienia ze wzrostem czasu oglądania dostępnych filmów i seriali o niemalże 10 minut.Podium zamyka debiutujący w połowie czerwca. Nową platformę odwiedziło w czerwcu, którzy spędzili na niej średnio po 2 godziny i 5 minut. Porównania z poprzednim miesiącem rzecz jasna nie ma, ale wynik platformy zasługuje na uwagę z prostej przyczyny – jej premiera odbyła się dopiero 14 dnia miesiąca. Mówimy więc tu o uzyskaniu 12,40 proc zasięgu w zaledwie dwa tygodnie. Jeśli ten trend się utrzyma, to HBO Max już za miesiąc spadnie o jedną pozycję w rankingu.Dalej w zestawieniu możemy zauważyć(10,62 proc. zasięgu) spędzającymi średnio 2 godziny i 9 minut na oglądaniu dostępnych tam treści. Jest to wynik o 864,1 tys. gorszy niż w przypadku majowego raportu. Podobną sytuację mamy w przypadku TVP VOD, który zanotował 2,45 mln użytkowników (8,26 proc. zasięgu) oraz średnio czas na poziomie 3 godzin i 9 minut – spadek na poziomie 193,6 tys. użytkowników.Jeśli zaś chodzi o, to tu możemy mówić o(8,51 proc. zasięgu) i 41 minutach przeciętnego korzystania. W tym przypadku także próżno szukać wzrostów – zanotowano straty na poziomie 308,4 tys. internautów. Identyczny stan rzeczy dostrzegamy patrząc na wyniki Canal+ online, który zanotował 2,41 mln użytkowników (8,09 proc. zasięgu), czyli o 772,1 tys. mniej niż w maju.Ósme miejsce należy do, gdzie w czerwcu zgromadziło się(7,71 proc. zasięgu). Tu w końcu możemy mówić o wzroście zainteresowania – i to naprawdę sporym. Ubiegły miesiąc to przybycie 494,9 tys. subskrybentów, czego przyczyny można dopatrywać się w m.in. szalenie popularnym serialu oryginalnym „The Boys”.Ostatnie dwa miejsca należą do Polsat Box Go (2,2 mln użytkowników i 7,38 proc. zasięgu – spadek o 466,6 tys. osób) oraz WP.pl (2,04 mln internautów i 6,87 proc. zasięgu – spadek o 47 tys. osób). Czerwcowy ranking nie prezentuje się więc zbyt pozytywnie dla lokalnych platform. Globalne usługi nieustannie radzą sobie najlepiej i notują pokaźne wzrosty (oprócz HBO Max).Wpływ platformy Disney+ zapewne będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy, lecz już teraz widać jak duże zainteresowanie tym serwisem jest w naszym kraju. Nic dziwnego, musieliśmy na niego czekać blisko 3 lata.Źródło: wirtualnemedia.pl