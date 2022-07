Kolorowe panele boczne PlayStation 5 są już dostępne w Polsce

To dobra wiadomość dla wszystkich graczy.

Rozpoczęła się polska dystrybucja paneli bocznych PS5

Wygląda na to, że mamy do czynienia z niezapowiedzianym wcześniej debiutem kolorowych paneli bocznych do konsoli PlayStation 5. Ich obecność została dostrzeżona w kilku polskich sklepach, gdzie bez problemu można składać zamówienia na nowe akcesoria. Przy okazji poznaliśmy też cenę tych przedmiotów – niektórzy będą zaskoczeni.Polityka japońskiego giganta odnośnie do nieoficjalnych gadżetów nie jest zbytnio pro konsumencka. Jeśli śledzicie losy Sony, to z pewnością pewien czas temu słyszeliście o walce z kilkoma firmami produkującymi panele boczne do PlayStation 5. Koncern tracił na tym pieniądze i raz za razem pozywał niewielkich przedsiębiorców, tym samym zmuszając ich do zakończenia prowadzonej działalności . Aż w końcu zapowiedziano oficjalne akcesoria. „PS5 Console Covers” wywołały niemałą burzę w sieci – nie ze względu na ich wygląd czy jakość, ale powyżej opisane konflikty. Sony zdecydowało się na ogłoszenie pięciu wersji kolorystycznych paneli bocznych – różowej, niebieskiej, czarnej, czerwonej oraz fioletowej. Do tej pory nie było wiadomo, kiedy przedmioty te trafią do polskiej dystrybucji. Wszystko jednak wskazuje na to, że właśnie się dowiedzieliśmy.