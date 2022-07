HBO Max kończy z produkcją polskich treści oryginalnych

Rozpoczęto istotny proces restrukturyzacji.

HBO Max szuka oszczędności i kończy z produkcją treści oryginalnych

Proces restrukturyzacji konglomeratu Warner Bros. Discovery trwa w najlepsze i niestety – nie odbywa się on bez problemów. Medialny gigant został zmuszony do oszczędzania ogromnych sum pieniędzy, co odbije się chociażby na liczbie produkowanych dla HBO Max filmów i treści oryginalnych, w tym najprawdopodobniej także w Polsce. O co dokładnie chodzi?Nie tak dawno informowaliśmy Was o usunięciu kilkudziesięciu produkcji oryginalnych z biblioteki HBO Max . Powodem takiej nietypowej czystki jest fuzja z platformą Discovery+ i jak się okazuje – mamy do czynienia dopiero z początkiem zmian. Jeśli jesteście fanami lokalnych filmów oraz seriali, to musicie się nastawić na to, że w przeciągu następnych kilku lat zobaczycie ich na platformie o wiele mniej.Redakcja portalu Variety otrzymała właśnie specjalne oświadczenie od konglomeratu Warner Bros. Discovery. Okazuje się, że firma zmienia swoje priorytety w zakresie streamingu i zawiesza produkcję treści oryginalnych dla HBO Max w krajach nordyckich i Europie Środkowej.Skontaktowałem się z polskim oddziałem platformy i Agnieszka Niburska, PR Director CE w HBO Max, poinformowała że. Nie doczekamy się więc już nowych rodzimych produkcji oryginalnych. Pełną wersję oświadczenia przeczytacie poniżej:Dobrą wiadomością jest także to, żei wciąż możemy spodziewać się ich debiutu w przyszłości. Tak czy inaczej – ogłoszenie Warner Bros. Discovery raczej odbije się szerokim echem w całej Europie. Platforma bowiem z pewnością straci nieco na zainteresowaniu pewnej grupy subskrybentów.Źródło: Variety, wł.