HBO Max z pokaźną czystką. Wielu produkcji nie znajdziecie już na platformie

Zniknęły również oryginalne treści.

HBO Max bez kilkudziesięciu produkcji

Lista usuniętych filmów i seriali:





Ale bukiet! (2020)

Amerykanin w marynacie (2020)

Atlantyda (2019)

Bagdad, mój cień (2019)

Cały świat Romy (2019)

Ciastopia (2021)

Cios Gensana (2021)

Dopóki ślub nas nie rozłączy (2020)

Foodie Love (2019)

Gösta (2019)

Głodni razem (2022)

Hackerville (2018)

Informator (2022)

Kamikaze (2021)

Kemping (2018)

Królowie Charm City (2020)

Mike Judge przedstawia: Opowieści z trasy (2017)

Miliard szczęśliwych ludzi (2011)

Motyle (2019)

Niania i wielkie bum (2010)

Niania (2005)

Nieświadomi (2019)

Obsesja zbrodni (2020)

Pani Fletcher (2019)

Pani sprzątająca (2021)

Pod gołym niebem (2019)

Pożądanie (2022)

Prawdziwa gwiazda (2022)

Przybysze (2019)

Rekrut (2019)

Rodzinny weekend (2013)

Ruxx (2022)

Sally4Ever (2018)

Santos Dumont (2019)

Sekretne życie Waltera Mitty (2013)

Skazani na siebie (2021)

Spirala (2019)

Sukces (2019)

Superinteligencja (2020)

Syn ptasznika (2019)

ThunderCats Roar! (2019)

Ucieczka (2020)

Vinyl (2016)

Wiedźmy (2020)

Witamy na odludziu (2021)

Wszyscy zmarli (2020)

Wyprawa na Marsa (2022)

Z dymkiem (1978)

Zabierz mnie w miłe miejsce (2020)

Ziemia żywych trupów (2005)

Łowcy zombie (2015)

Świat w opałach (2015)

Grzmotomocni (2013)

Kontra (2010)

Miasto niedźwiedzia (2020)

Na cały głos (2019)

Stylish with Jenna Lyons (2020)

Tak czy owak (2020)

Trefny szmal (2020)

Tu i teraz (2018)

HBO Max uszczupliło się w ostatnich dniach o kilkadziesiąt filmów i seriali – w tym oryginalnych, o których nieobecność raczej nikt się nie martwił. Mówimy więc o naprawdę dotkliwej czystce mogącej mieć swoją przyczynę w m.in. fuzji z platformą Discovery+. Czego więc już nie obejrzymy w dostępnej od marca platformie?Polscy fani streamingowej rozrywki raczej nie mają ostatnimi czasy na co narzekać. Niespełna miesiąc temu doczekaliśmy się debiutu Disney+ , serwisu wyczekiwanego w naszym kraju od niemalże trzech lat. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się też, że przez pierwszy tydzień obecności na polskim rynku poradził on sobie lepiej niż HBO Max . Obydwie platformy mają jednak dosyć ambitne plany jeśli chodzi o uaktualnianie biblioteki dostępnych treści.Normalną rzeczą jest jednak także usuwanie wybranych produkcji – zazwyczaj powodem takich sytuacji jest wygasająca licencja. Wyjątkiem od reguły jest dokonana się właśnie na HBO Max czystka, gdzie pozbyto się szeregu oryginalnych filmów oraz seriali. Redakcja portalu gram.pl skontaktowała się z polskim oddziałem usługi i jak się okazuje – przyczyną są, co wymaga dokonania niektórych zmian.pokroju: Nieświadomi, Foodie Love czy Świat w opałach. Pełną listę (wraz z datami premier) znajdziecie poniżej. Warto jednak mieć na uwadze, że część z tych pozycji może zostać w przyszłości po prostu przywrócona. Na razie próżno ich natomiast szukać w ofercie.Oczywiście nie samymi czystkami człowiek żyje. Niedługo do biblioteki HBO Max trafi szereg interesujących produkcji. Mowa tu chociażby o Spider-Manie: Bez drogi do domu, Domu Gucci czy Pogromcach duchów: Dziedzictwo.Źródło: gram.pl , upflix.pl (1) , upflix.pl (2)