Zgubił iPhone'a w rzece i odnalazł go po 10 miesiącach. Wciąż działa

Dosyć nietypowa historia.

Zaginiony iPhone odnaleziony po niemalże roku

Owain Davies zgubił swojego iPhone’a w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to sprzęt wpadł mu do wody podczas rodzinnego spływu kajakowego. Miesiące mijały, a mężczyzna tak naprawdę zdążył zapomnieć o całym zdarzeniu. Po dziesięciu miesiącach telefon trafił do właściciela za sprawą innego człowieka, który znalazł urządzenie na brzegu. Jak się okazało, wciąż było sprawne!Gwarantowana przez producentów wodoszczelność smartfonów to parametr, do którego zapewne wiele osób nie ma pełnego zaufania. Raczej mało kto specjalnie bierze telefon na basen i traktuje go jako towarzysza swojej wodnej podróży. Czasami jednak urządzenie może zupełnie przypadkiem znaleźć się w… dosyć wilgotnym miejscu i wtedy ta wodoszczelność/wodoodporność bywa zbawienna. Nietypowe przypadki są czasami nagłaśniane nawet w ogólnoświatowych mediach. Właśnie z takim mamy teraz do czynienia.Wszystko za sprawą mężczyzny o imieniu Miguel Pacheco, który wybrał się na rzeczny spływ kajakowy ze swoją rodziną. Mowa tu konkretnie o miejscowości Gloucestershire i tamtejszej rzece Severn. Podczas z jednego z przystanków. Był on cały w glonach i raczej nie wyglądał na sprawne urządzenie. Miguel zabrał je jednak do domu, wysuszył i spróbował naładować. Udało mu się to, a iPhone działał bez jakichkolwiek problemów – data na ekranie wskazywałaNa szczęście mężczyzna nie przywłaszczył sobie sprzętu, ale zaczął poszukiwać właściciela na przeróżnych grupkach tematycznych. Ogłoszenie zdobywało na popularności, aż dotarło do Owaina Daviesa – człowieka, który w sierpniu 2021 roku udał się na spływ kajakowy i zgubił dokładnie ten sam telefon. Na samym początku nie mógł wręcz uwierzyć w to, co zobaczył.i niedługo potem urządzenie wróciło do jego rąk – oczywiście działające. W takich przypadkach trudno wyjaśnić to zjawisko, zwłaszcza że w przypadku iPhone’ów mówimy zazwyczaj o gwarancji wodoszczelności do 6 metrów i 30 minut. Niewątpliwie pomogło to etui nałożone na smartfon.Sprawę nagłośniła telewizja BBC i skontaktowała się z obydwoma mężczyznami, którzy opowiedzieli całą historię.– raz mieliśmy chociażby do czynienia z odnalezieniem iPhone’a 4 po 18 miesiącach w zamarzniętym jeziorze. Są to jednak ekstremalne sytuacje i raczej nie zachęcamy do próbowania tego typu rzeczy ze swoimi sprzętami.Źródło: BBC