Wiedźmin sezon 3 na nowych zdjęciach. Czego możemy się spodziewać?

W sieci pojawiły się właśnie nowe zdjęcia z planu trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Możemy ujrzeć na nich szereg bohaterów odgrywających dosyć intrygujące sceny, które rzucają nowe światło na to, co przyjdzie nam zobaczyć w nadchodzących odcinkach produkcji Netflixa. Ich data premiery jednak nie jest jeszcze znana.Od debiutu drugiego sezonu serialu Wiedźmin minęło już siedem miesięcy. Wiele osób przyjęło kontynuację dosyć chłodno – głównie za sprawą odstępstw od literackiego pierwowzoru. Sporo fanów wciąż czeka jednak na kolejną część przygód Geralta, która nagrywana jest od kwietnia bieżącego roku. Dosyć długo nie mieliśmy do czynienia z udostępnianiem materiałów podchodzących z planu produkcji. W końcu się to zmieniło.Redakcja portalu Redanian Intelligence udostępniła bowiem właśnie szereg zdjęć będących dowodem, że ekipa serialowa kręciła teraz ujęcia na terenie Zatoki Trzech Klifów. Znajduje się ona w Wielkiej Brytanii, a konkretniej – na południowym zachodzie Walii. Tamtejsza plaża zaroiła się w dzisiejszy poranek od kamer, sprzętu i co najważniejsze, znanych aktorów. Znaleźli się tam m.in. Henry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) oraz Mahesh Jadu (Vilgefortz).Wszystko wskazuje na to, że nagrywano. Fani prozy Andrzeja Sapkowskiego mogą je kojarzyć z książki Czas Pogardy, gdzie było ono tak naprawdę jednym z najważniejszych punktów fabularnych. Oczywiście nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, więc wszystko na razie pozostaje w sferze domysłów.Warto przy okazji nadmienić, iż jakiś czas temu. Nakręcono już bowiem około połowę odcinków, co jest naprawdę dobrą wiadomością i pozwala mieć nadzieję na brak jakichkolwiek opóźnień jeśli chodzi o debiut Wiedźmina. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy odbędzie się premiera kolejnej części. Według wielu doniesień nastąpi to w połowie 2023 roku.Źródło: Redanian Intelligence