Nadawcy wściekli na faworyzowanie TVP. 2,5 mln Polaków bez TVN i Polsatu

Jedyna słuszna telewizja w Polsce?

Nadawcy komercyjni przeciwko decyzji UKE

"27 czerwca zakończy się proces zmiany częstotliwości i standardu nadawania naziemnych stacji telewizyjnych – z DVB-T na DVB-T2. W wyniku decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji inaczej potraktowano telewizje prywatne, a inaczej telewizję publiczną, która w przeciwieństwie do nadawców komercyjnych nie musi przechodzić na nowy standard nadawania DVB-T2"

"Przeciwstawiamy się niesprawiedliwym działaniom, które pozbawiają dużą część widzów telewizji naziemnej dostępu do ulubionych kanałów oraz traktują w sposób dyskryminujący wszystkich nadawców komercyjnych, faworyzując telewizję publiczną"

"Będziemy walczyć o prawa widzów, a także nasze, jako największych nadawców w Polsce, przed skutkami tych działań oraz domagać się adekwatnej rekompensaty i jak najszybszego przełączenia kanałów TVP na standard nadawania obowiązujący pozostałych nadawców"

Harmonogram wyłączeń sygnału DVB-T

Zmiana standardu nadawania telewizji w Polsce wiąże się z koniecznością zakupu nowego dekodera lub telewizora, kompatybilnego z technologią DVB-T. Niestety, wiele z ponad 2 milionów gospodarstw, niewyposażonych w odpowiedni sprzęt, utraciło dostęp do niemal wszystkich stacji telewizyjnych. Niemal, bowiem dzięki wnioskowi MSWiA oraz pozytywnej decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w standardzie DVB-T nadal nadają kanały telewizji polskiej. Nie podoba się to innym nadawcom.UKE utrzymało standard nadawania DVB-T wyłącznie na multipleksie MUX-3. Powodem miała być rzekomo... Wojna w Ukrainie. Na MUX-3 znaleźć można wyłącznie kanały TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia. Według nowych danych ich oglądalność wzrosła, gdyż w większości regionów polski nie ma już dla nich alternatywy w cyfrowej telewizji naziemnej, w gospodarstwach domowych bez dekoderów DVB-T2.- czytamy w oświadczeniu nadawców.Podnoszony jest argument o tym, że proces refarmingu i zmiany standardu nadawania odbył się odmiennie od poczynionych ustaleń. W efekcie tego ok. 2,5 miliona Polaków nie może odbierać ogólnodostępnych kanałów Polsatu, TVN, TV Puls, Kino Polska i innych.- komunikują nadawcy.Kanały z ograniczonym dostępem w naziemnej telewizji cyfrowej po refarmingu UKE to:Polsat, TV4, TV6, Super Polsat, Eska TV, Polo TV, Fokus TV, TVN, TVN 7, TTV, TV Puls, Puls 2, Stopklatka.- głosi oświadczenie.Ostatni etap wyłączeń przypada na 27 czerwca 2022 roku. Dostęp do większości stacji telewizyjnych w standardzie DVB-T zostanie wtedy wyłączony w woj. podlaskim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim.Źródło: oświadczenie nadawców