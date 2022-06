Netflix pozbywa się kilkudziesięciu filmów. Ogromna czystka na platformie

Ostatnia na obejrzenie prawdziwych hitów.

Netflix pozbędzie się wielu uznanych filmów

10 jours en or (2012) – 30 czerwca

Adwokat diabła(1997) – 30 czerwca

Ciemno, prawie noc (2018) – 30 czerwca

Contratiempo (2016) – 30 czerwca

Czego pragnie dziewczyna (2003) – 30 czerwca

Dunkierka (2017) – 30 czerwca

Dziesiąty mężczyzna (2016) – 30 czerwca

Dziewczyna w sieci pająka (2018) – 30 czerwca

Dziewczyna w wannie (2018) – 30 czerwca

Gnomy rozrabiają (2017) – 30 czerwca

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (2014) – 30 czerwca

Hobbit: Niezwykła podróż (2012) – 30 czerwca

Hobbit: Pustkowie Smauga (2013) – 30 czerwca

Hondros (2018) – 30 czerwca

Jak wytresować smoka 2 (2014) – 30 czerwca

Kaczki z gęsiej paczki (2018) – 30 czerwca

Komórka (2004) – 30 czerwca

Kumba (2013) – 30 czerwca

Liar's Dice (2014) – 30 czerwca

Miłosny algorytm (2018) – 30 czerwca

Nadejdzie ten dzień (2019) – 30 czerwca

Narodziny gwiazdy (1954) – 30 czerwca

Obce ciało (2014) – 30 czerwca

Oddział zabójców (2019) – 30 czerwca

Oszukana (2008) – 30 czerwca

Randka w ciemno (2004) – 30 czerwca

Rodzina Addamsów (2019) – 30 czerwca

Smerfy 2 (2013) – 30 czerwca

Soyer (2017) – 30 czerwca

Special Chabbis (2013) – 30 czerwca

Stan gry (2009) – 30 czerwca

Sweet Virginia (2017) – 30 czerwca

Szkoła melanżu (2019) – 30 czerwca

To, co stracone (2019) – 30 czerwca

Turysta (2010) – 30 czerwca

Twarz (2018) – 30 czerwca

What We Started (2018) – 30 czerwca

Wojna światów (2005) – 30 czerwca

Zeroville (2019) – 30 czerwca

Zielona mila (1999) – 30 czerwca

Zip, Zap i Wyspa Kapitana (2016) – 30 czerwca

Artysta (2011) – 1 lipca

Bardzo poszukiwany człowiek (2014) – 1 lipca

Do utraty sił (2015) – 1 lipca

Do zaliczenia (2013) – 1 lipca

Gra tajemnic (2014) – 1 lipca

Inside Job (2010) – 1 lipca

Kevin Hart: Let Me Explain (2013) – 1 lipca

Kiedy się pojawiłaś (2018) – 1 lipca

Klątwa Jessabelle (2014) – 1 lipca

Kronika opętania (2012) – 1 lipca

Polaroid (2019) – 1 lipca

Riddick (2013) – 1 lipca

Silent Hill: Apokalipsa (2012) – 1 lipca

Straszny film 5 (2013) – 1 lipca

Zanim się pojawiłeś (2016) – 1 lipca

Już za kilka dni z platformy Netflix zniknie około sześćdziesięciu filmów. Użytkownicy muszą więc przygotować się na dosyć pokaźną czystkę obejmującą naprawdę kultowe i uznane produkcje. Mowa tu chociażby o trylogii Hobbit czy Dunkierce. Pełną listę usuwanych treści znajdziecie oczywiście poniżej.Netflix od dłuższego czasu skupia się na produkcji i dystrybucji tytułów oryginalnych. Taka polityka ma oczywiście swoje plusy wyłącznie w momencie, gdy filmy bądź seriale są wysokiej jakości i utrzymują uwagę widza. Jeśli chodzi o minusy, to z pewnością możemy mówić o coraz uboższej ofercie pozycji na licencji. Ich kolejna pula zniknie z usługi już za niecały tydzień. Warto więc znaleźć czas na nadrobienie zaległości.Redakcja portalu Upflix postanowiła tradycyjnie już przygotować zestawienie produkcji z wygasającą licencją. Okazuje się, iż do końca czerwca (oraz w pierwszych dniach lipca). Nie obejrzymy już chociażby kultowej trylogii filmów Hobbit,, Narodzin gwiazdy czy. To dosyć znacząca strata.Jeśli jesteście ciekawi, co dokładnie zniknie z oferty Netflixa, to koniecznie zajrzyjcie poniżej. Znajdziecie tam pełną rozpiskę – wraz z datą wygaśnięcia licencji oraz terminem produkcji danego filmu.Przy okazji warto też przypomnieć, że Netflix nie tak dawno zapowiedział inwestycję 17 miliardów dolarów na produkcję oryginalnych filmów i seriali. W planach jest też implementacja specjalnego planu abonamentowego z reklamami Źródło: Upflix (1)