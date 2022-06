Netflix nie próżnuje i przeznacza fortunę na nowe produkcje

Nadchodzi nowa jakość filmów i seriali oryginalnych?

Miliardy dolarów na seriale i filmy. To wielki plan Netflixa

Netflix poinformował o planowanych inwestycjach na kolejne kilkanaście miesięcy. Okazuje się, że streamingowy gigant nie planuje zbytnio oszczędzać i wciąż produkować seriale i filmy oryginalne cechujące się ogromnym budżetem. Poza tym dowiedzieliśmy się o kilku różnicach zmian wewnątrz firmy. O co dokładnie chodzi?Problemy dotykające Netflixa to temat, który przewija się w mediach już od dłuższego czasu. Oliwy do ognia dolała publikacja kwietniowych wyników finansowych – wtedy też dowiedzieliśmy się o utracie ponad 200 tysięcy subskrybentów . Potem przyszedł czas na falę zwolnień oraz anulowanie popularnych i uznanych seriali. Wszystko wskazuje jednak na to, iż platforma nie planuje się poddawać i zamierza walczyć o uwagę konsumentów.Takie wnioski można wysnuć po lekturze rozmowy redakcji portalu Variety z dyrektorem generalnym Netflixa. Ted Sarandos jednoznacznie wypowiedział się o strategii rozwoju portalu na najbliższe kilkanaście miesięcy. Firma na ten moment nie obcięła budżetu aż tak drastycznie – zarówno w 2022, jak i w 2023 roku na produkcję nowych filmów i seriali oryginalnych przeznaczonych zostanie. To tyle samo, co w 2021 roku. Mówimy więc o astronomicznej kwocie, która docelowo ma zaspokoić oczekiwania ponad 200 milionów aktywnych subskrybentów.Dokładnie tak – Netflix jeszcze nie spadł poniżej tej „bezpiecznej” granicy, co nadal pozwala mu zajmować pierwsze miejsce na streamingowym podium. Gigant zdaje sobie jednak sprawę z tego, że przy okazji należy zachęcać do płacenia zupełnie nowych konsumentów i przekonywać ich o byciu lepszą platformą od innych. To może nie być takie proste, zwłaszcza że Disney+ posiada już około 140 milionów osób opłacających abonament – niedługo ta liczba może się zwiększyć za sprawą debiutu na kolejnych rynkach.