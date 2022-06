Internet Explorer został prawdziwie pogrzebany. Przeglądarce ufundowano nagrobek

Dosyć nietypowy sposób na pożegnanie aplikacji.

Internet Explorer doczekał się prawdziwego nagrobka. Został on ufundowany przez południowokoreańskiego inżyniera oprogramowania. Ma rzecz jasna na celu upamiętnienie kultowej przeglądarki, która bez wątpienia zdominowała swoją erę i wywarła ogromny wpływ na to, jak odbywa się dziś surfowanie po sieci. Poniżej znajdziecie opis tego nietypowego projektu.Dokładnie pięć dni temu (15 czerwca) mieliśmy do czynienia z oficjalnym zakończeniem wsparcia konsumenckiej wersji Internet Explorera . Oznacza to, że po 27 latach przeglądarka odchodzi na zasłużoną emeryturę i już nigdy nie otrzyma jakiejkolwiek aktualizacji. Wiele osób z pewnością raz ujrzało wiadomość na ten temat, wzruszyło ramionami i zapomniało o całej sprawie. No cóż – nie wszyscy wykazali się obojętnością w stosunku do śmierci popularnej niegdyś usługi.Jedną z takich osób jest Jung Ki-young, południowokoreański inżynier oprogramowania. Zdecydował się on na wykorzystanie dachu kawiarni swojego brata w dosyć nietypowy sposób. Mężczyzna postanowił bowiem umieścić tam nagrobek (miejscowość Gyeongju) upamiętniający okres życia Internet Explorera. Zainwestował w tym celu miesiąc swojego życia oraz. Jak prezentuje się efekt końcowy?Cóż, całkiem przyzwoicie. Mamy do czynienia z, na którym widoczne jest logo przeglądarki, jej nazwa oraz data „narodzin” oraz „śmierci” (17.08.1995 – 15.06. 2022). Poza tym na kamieniu zawarto zabawne epitafium głoszące, że „[Internet Explorer] był dobrym narzędziem do pobierania innych przeglądarek”. Całość została umieszczona na sztucznej trawie oraz otoczona białymi kamieniami.Pomysłodawca przedsięwzięcia wypowiedział się o swoich doświadczeniach z przeglądarką w następujący sposób:Klienci mężczyzny nieustannie prosili go jednak, by projektował im strony internetowe zgodne z Internet Explorerem. Dzięki temu przeglądarka w jego oczach wciąż żyła, lecz w końcu musiał nadejść jej kres.Źródło: Reuters