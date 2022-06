Słuchasz podcastów do snu? Badania potwierdzają ich skuteczność

Pojawiły się interesujące dane.

Podcast do snu? Warto spróbować

Mówiąc najprościej, podcasty o tematyce związanej ze snem mają pomóc słuchaczom szybciej zasnąć i dłużej utrzymać sen. Ich celem jest zazwyczaj stworzenie uspokajającej atmosfery, którą słuchacze mogą przyswoić bez konieczności zbytniego skupiania się na szczegółach omawianego tematu. Na wszystkich głównych platformach podcastów dostępnych jest wiele rodzajów podcastów na temat snu. Są wśród nich medytacje z przewodnikiem, bajki na dobranoc, dźwięki otoczenia, takie jak szum deszczu i inne rodzaje ASMR, a także rzeczowe dyskusje na temat nauki związanej ze snem.





Źródło: Sleepseeker

Sleep With Me

Nothing Much Happens

Get Sleepy

Sleepy

Snoozecast

Sleep Cove

Deep Energy

Tracks to Relax

The Sleepy Bookshelf

Sleep Tight Stories

W sieci pojawiły się właśnie informacje na temat skuteczności podcastów rzekomo pomagających w zasypianiu. Okazuje się, że osoby słuchające takich treści faktycznie zapadają w sen i fazę REM nieco szybciej. Wszystko za sprawą wyciszającego charakteru tego typu materiałów, które działają uspokajająco na organizm słuchającego. Przy okazji pojawił się dosyć interesujący ranking.Nie da się ukryć, że wiele osób ma problemy z zasypianiem – nawet w ciemnym i cichym pokoju. Niektórym do zwalczenia tego problemu potrzeba wyłącznie niewielkiej pomocy w postaci chociażby odliczania czy odtworzenia spokojnej muzyki. Dostępne są nawet ciekawe aplikacje pokroju Calm (zawiera ona liczne wskazówki oraz timery) oraz podcasty, które podobno przyczyniają się do poprawy jakości snu u niektórych osób. Jaka jest prawda?Postanowili to sprawdzić pracownicy firmy Sleepseeker , którzy stworzyli ranking najlepszych podcastów i przypisali im odpowiednią liczbę punktów. Wszystko to w oparciu o szereg badań oraz narzędzi mających na celu sprawdzić wpływ słuchanych treści na sen odbiorcy. Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie:Każdy więc może znaleźć coś dla siebie – nie u wszystkich bowiem zadziała to samo. Największą popularnością cieszy się jednak, który zdobył aż. Jest on przy okazji najpopularniejszą serią – subskrybuje ją bowiem ponad 200 tys. osób. Możemy tu zauważyć ogromną przepaść, gdyż na drugiej pozycji znajduje się Nothing Much Happens z około 27 tys. subskrybentami. Wróćmy jednak na chwilę do lidera zestawienia.Sleep With Me prowadzony jest przez Drew Ackermana i inspirowany nocnym radiem komediowym. Dlaczego akurat to? Ponieważ podobno tego typu radio było jedyną rzeczą, która pomagała zasypiać twórcy podczas jego problemów z bezsennością. Sam podcast charakteryzuje się odprężającym tonem głosu Ackermana, który nie pobudza mózgu, ale go uspokaja. Oczywiście nie dla wszystkich będzie to idealne rozwiązanie.Poniżej znajdziecie listę dziesięciu najlepiej ocenianych podcastów pomagających w zasypianiu w oparciu o badanie Sleepseeker:Osobiście do snu puszczam sobie kojącą muzykę, bowiem wiele podcastów nieco mnie rozprasza. Dla części osób może to być jednak świetne rozwiązanie jeśli borykają się z problemami zasypiania.Źródło: Sleepseeker / Foto. pixabay.com (@IRCat)