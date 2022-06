Disney+, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video - porównanie ofert i cenników

Którą platformę warto subskrybować?

Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix – porównanie abonamentów

14 czerwca do Polski w końcu trafił Disney+, platforma streamingowa Disneya oferująca dostęp do treści z takich uniwersów jak Gwiezdne Wojny czy Marvel (MCU). Być może w związku z tym zadałeś sobie pytanie, czy warto się nią zainteresować i wykupić w niej subskrypcję. W niniejszym artykule staram się na to pytanie odpowiedzieć, porównując cenniki i oferty największych gigantów streamingowych na rynku – Netflixa, HBO Max, Amazon Prime Video i właśnie Disney+.Pewnie większość osób, zastanawiając się nad rozpoczęciem subskrypcji w platformie streamingowej, rozważa stosunek oferowanych przez nią treści do ceny subskrypcji. Zatem, przyjrzyjmy się na początku, ile pieniędzy należy wydać, by oglądać filmy i seriale w każdym z wymienionych serwisów. Netflix charakteryzuje się zdecydowanie najbardziej zaporowymi cenami. Za pakiet, oferujący możliwość odtwarzania maksymalnie w 480p i tylko na jednym urządzeniu jednocześnie, musimy zapłacić tu 29 złotych. Już 43 złote kosztuje pakiet, oferujący jakość do 1080p i możliwość odtwarzania na dwóch urządzeniach jednocześnie, a 60 złotych pakietoferujący jakość do 4K i możliwość odtwarzania na czterech urządzeniach w tym samym czasie. Przy tym Netflix już od dłuższego czasu nie pozwala skorzystać z darmowego okresu próbnego, ani jakiejkolwiek promocji rocznej.Cena miesięcznej subskrypcji Amazon Prime Video w ramach usługiwynosi 10,99 złotych miesięcznie. Możemy wykupić samodzielną subskrypcję Prime Video za 24,99 złotych miesięcznie, jednakże jest to kompletnie nieopłacalne, zwłaszcza że w ramach Amazon Prime dodatkowo uzyskujemy dostęp do darmowej wysyłki na Amazonie (w przypadku wybranych produktów), bezpłatnej miesięcznej subskrypcji Prime na Twitchu oraz zmieniających się co miesiąc darmowych bonusów – skórek, broni, a nawet samych gier. Co istotne, Amazon Prime oferuje treści w jakości do 4K, miesiąc darmowego okresu próbnego oraz promocję roczną. Przy wykupie subskrypcji od razu cały rok zapłacimy 49,99 złotych. Dla porównania, subskrybując miesiąc po miesiącu rok korzystania z usługi kosztowałby nas 131,88 złotych. HBO Max to odświeżona i wzbogacona wersja dostępnej wcześniej na polskim rynku platformy HBO Go. Jej miesięczna subskrypcja kosztuje 29,99 złotych miesięcznie, ale przynajmniej na razie możemy skorzystać w tym serwisie z promocji rocznej. Jednorazowy wykup subskrypcji na 12 miesięcy do przodu to koszt na poziomie 234,99 złotych (zamiast 359,88 złotych). W HBO Max także możemy oglądać treści nawet w jakości 4K. Nie ma z kolei możliwości przetestowania oferty platformy w ramach darmowego okresu próbnego. Disney+ wkroczył na polski rynek, oferując subskrypcję kosztującą 28,99 złotych miesięcznie. Przez ograniczony czas osoby, które dokonały wstępnej rejestracji do 14 czerwca, mogą skorzystać jednak z promocji, pozwalającej na raz na wykup 12-miesiecznej subskrypcji w serwisie w cenie subskrypcji 8- miesięcznej. Promocja ta będzie obowiązywać do 26 czerwca 2022 roku, a obniża ona koszt rocznej subskrypcji z 347,88 złotych do 229,90 złotych. Niestety, Disney+ jest kolejną platformą, która nie oferuje darmowego okresu próbnego, ale i w niej możemy oglądać filmy i seriale w 4K.