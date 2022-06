Na czym można oglądać Disney+? Lista obsługiwanych urządzeń

Warto się upewnić przed wykupieniem abonamentu.

Disney+ już w Polsce. Na czym oglądać filmy i seriale?

Źródło: Disney

Disney+ to platforma, na której polski debiut musieliśmy sobie trochę poczekać. Ten moment w końcu jednak nastąpił i od dzisiaj (14 czerwca) można w pełni legalnie przeglądać treści dostępne w bibliotece usługi. Przed dokonaniem płatności za subskrypcję warto jednak sprawdzić czy posiadane przez nas urządzenia wspierają dedykowaną aplikację.Cóż – zapewne tak, ale nie zaszkodzi sprawdzić, prawda? Jest to teraz nieco łatwiejsze, gdyż wraz z debiutem polskiej wersji językowej samej platformy zadebiutował też rodzima odsłona Centrum pomocy. Zawiera ona najważniejsze informacje na temat usługi (rejestracja, ceny, tworzenie profili itd.) oraz właśnie jej dostępności na poszczególnych sprzętach. To właśnie temu aspektowi się dziś przyjrzymy.Oczywiście treści dostępne na Disney+ obejrzymy przede wszystkim– zarówno tych opartych o silnik Chromium, jak i innych. Witryna pomocy technicznej wskazuje na Chrome w wersji 75 lub nowszej, Edge przeznaczonej na Windows 10 oraz Firefoxa w wersji 68 lub nowszej. Jeśli zaś chodzi o urządzenia z systemem macOS, to tutaj wyróżniony został program Safari w wersji 11 lub nowszej.Drugą kategorią są urządzenia mobilne i tablety. Disney+ obsługuje sprzęty od. Jeśli zaś chodzi o Androida , to tutaj mówimy o konieczności posiadania sprzętu z wersją oprogramowania 5.0 lub nowszą. Wspierane są również tablety Amazon Fire z systemem Fire OS 5.0 lub nowszym. Oczywiście nie brakuje aplikacji przeznaczonej na Windows 10 i 11 – jest ona dostępna z poziomu Microsoft Store.Jeśli zaś mowa o telewizorach smart, to dedykowane aplikacje można odnaleźć. Jako przykład podano Chromecast z Google TV, Dynalink TV BOX, Hisense, onn. Android TV UHD Streaming Device, Sharp, Sony Bravia, NVIDIA SHEILD TV oraz Xiaomi Mi Box. Jeśli posiadacie telewizor marki Hisense z systemem VIDAA 2.5 lub VIDAA 4.0 lub nowszym, to także znajdziecie tam usługę Disney+.Aplikacja dostępna jest też rzecz jasna na telewizorach LG (modele z roku 2016 lub nowsze) z systemem WebOS 3.0 lub nowszym – tutaj wystarczy odwiedzić sklep LG Content Store. Nie zabrakło wzmianki o sprzętach Panasonic (modele z roku 2017 lub nowsze) oparte o system My Home Screen OS. Fabrycznie zainstalowany program powinien znaleźć się też na telewizorach smart Samsung z systemem operacyjnym Tizen. Jeśli nie jest ona dostępna, to można ją pobrać z Samsung App Store.Nie można również zapomnieć o Apple TV z systemem tvOS 12.0 lub nowszym. Poza tym Disney+ obejrzymy także na Google Chromecast (wersja 1 i nowsze), Google Nest Hub i Nest Hub Max. Istnieje także opcja przesyłania strumieniowego do Chromecast z iPhone’ów, urządzeń mobilnych z Androidem i obsługiwanych przeglądarek internetowych Google Chrome.Jeśli zaś chodzi o konsolę, to aplikację znajdziemy na. Warto przy okazji dodać, że powyższa lista może w przyszłości ulec zmianie.Źródło: Disney