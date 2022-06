Stało się. Disney+ jest już dostępny w Polsce

Długi czas oczekiwania dobiegł końca.

Disney+ wystartował w Polsce

Przeglądarkowy interfejs Disney+ | Źródło: wł.

Wiadomość z linkiem do oferty promocyjnej | Źródło: wł.

Disney+ nareszcie zadebiutował na polskim rynku – od dzisiaj (14 czerwca) rodzimi konsumenci mogą przede wszystkim skorzystać z aplikacji w ojczystym języku i w pełni legalnie przeglądać bibliotekę platformy. Nie da się ukryć, że na ten moment musieliśmy poczekać dosyć długo.Tytułowa usługa zadebiutowała pierwotnie w 2019 roku, kiedy to dostęp do niej zyskali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Holandii. Doniesienia o planach dodania naszego kraju do tej listy przewijały się praktycznie od początku, lecz jak wszyscy wiemy – po drodze napotkano kilka przeszkód. Długi czas oczekiwania dobiegł jednak w końcu końca. Co to dokładnie oznacza?Między innymi to, że Disney+ to kolejna streamingowa platforma, która jest dostępna w Polsce. Użytkownicy bez przeszkód mogą odwiedzić jej stronę główną, zarejestrować się i – co najważniejsze – opłacić dostęp. Na poniesienie jakich kosztów należy się dokładnie przygotować? To rzecz jasna zależy. Standardowa, natomiast jeśli chcemy wykupić roczny dostęp, to musimy wyciągnąć z portfelaNieco więcej szczęścia mają osoby, które skorzystały z przygotowanej oferty powitalnej . Jeśli zarejestrowaliście się do 13 czerwca, to do Waszej skrzynki odbiorczej powinna trafić specjalna wiadomość z linkiem umożliwiającym wykupienie rocznej subskrypcji za jedyne 229,99 złotych (12 miesięcy w cenie 8). Jeszcze bardziej mogą się z kolei cieszyć klienci grupy Polsat Plus – mogą oni zgarnąć nawet dwuletni darmowy dostęp do Disney+ Na ten moment Disney+ nie oferuje różnych pakietów abonamentowych, jak chociażby Netflix. W cenie 28,99 złotych otrzymujemy więc treści w najwyższej możliwej rozdzielczości. Nie zanosi się na to, by streamingowy gigant miał w przyszłości zmienić swoją politykę w tej kwestii. Rozważane jest jednak wprowadzenie tańszego planu z reklamami oraz podniesienie ceny tego standardowego. Szczegółów jednak na razie brak.Użytkownicy na ten moment dosyć pozytywnie oceniają. Docenić trzeba bez wątpienia bogatą (choć jeszcze nie tak obfitą jak np. w Stanach Zjednoczonych) bibliotekę tytułów stanowiącą powiew świeżości jeśli chodzi o streaming w Polsce oraz przejrzysty interfejs platformy – zarówno w wersji przeglądarkowej oraz z poziomu aplikacji na systemy Windows czy Android.Oczywiście będziemy Was informować jeśli chodzi o aktualizacje biblioteki usługi. Jeśli więc jesteście ciekawi, co trafi na Disney+ w kolejnych miesiącach, to koniecznie sprawdzajcie naszą stronę.Źródło: wł.