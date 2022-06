Disney+ bez opłat nawet przez dwa lata dla klientów grupy Polsat Plus

Disney+ za darmo

Źródło: Plus

Disney+ znajdzie się w następujących ofertach

Polsat Box – pakiety telewizji, w którym znajdzie się Disney+ będzie kosztował od 35 złotych miesięcznie (kilkadziesiąt kanałów TV - 51 kanałów w ofercie telewizji satelitarnej i IPTV oraz 29 kanałów w ofercie telewizji internetowej). Warto mieć na uwadze, że W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 złotych za miesiąc, również będzie oferowany dostęp do Disney+. W każdej ofercie Disney+ będzie dostępny przez cały okres trwania umowy, a cena każdego z pakietów wzrosła jedynie o 15 złotych, co jest ofertą korzystną;

– pakiety telewizji, w którym znajdzie się Disney+ będzie kosztował od 35 złotych miesięcznie (kilkadziesiąt kanałów TV - 51 kanałów w ofercie telewizji satelitarnej i IPTV oraz 29 kanałów w ofercie telewizji internetowej). Warto mieć na uwadze, że W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 złotych za miesiąc, również będzie oferowany dostęp do Disney+. W każdej ofercie Disney+ będzie dostępny przez cały okres trwania umowy, a cena każdego z pakietów wzrosła jedynie o 15 złotych, co jest ofertą korzystną; P lus – tutaj operator przygotował roczny dostęp do serwisu Disney+ bez dodatkowych opłat w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód);

– tutaj operator przygotował roczny dostęp do serwisu Disney+ bez dodatkowych opłat w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód); Netia – bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru);

– bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru); Polsat Box Go – aby otrzymać za darmo Disney+ trzeba wybrać nowy pakiet Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+. W promocyjnej cenie pakiet ten kosztuje 50 złotych miesięcznie.

Źródło: Plus

Szczegółowe informacje na dedykowanych stronach

Źródło: Plus

Plus daje właśnie kolejny powód na to, aby porzucić swoją sieć i przenieść do nich numer. Tym razem operator ma dla nowych i obecnych klientów darmowy dostęp do serwisu Disney+ i to nawet na dwa lata. Kusząca oferta, nieprawdaż?Już od 14 czerwca bieżącego roku (wtorek) w ofercie Polsat Box, Plus, Netii i Polsat Box Go pojawi się nowy serwis streamingowy - Disney+, który notabene tego samego dnia ma swój debiut w Polsce. Niewątpliwie jest to bardzo dobra informacja dla miłośników produkcji amerykańskiej korporacji środków masowego przekazu. Już teraz zaznaczę, że grupa Polsat Plus jest jedyną na polskim rynku, która będzie oferowała Disney+. Nie jest jednak jasne, czy jest to oferta na wyłączność zielonych, czy po prostu na chwilę obecną, żaden z pozostałych operatorów nie zdecydował się na taki ruch. Pewne jest natomiast, że Plus dzierży potężne narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie pozyskać nowych klientów.Od najbliższego wtorku Disney+ będzie dostępny dla owych i obecnych Kleinów w następujących ofertach:Wszystkie osoby zainteresowane Disney+ w ramach powyższych ofert, powinny w tym celu odwiedzić dedykowane strony (www.plus.pl/disney, www.plushbezlimitu.pl/disney, www.sklep.polsatbox.pl/disney, www.netia.pl/pl/disney) i zostawić tam swój numer telefonu. Konsultanci oddzwonią z informacjami zwrotnymi i przekażą wszystkie niezbędne informacje.Ja natomiast dodam na koniec, że zawierając dowolną umowę na okres 24 miesięcy, klienci otrzymujący dostęp do Disney+ przez rok bez opłat, przez kolejne miesiące zapłacą za niego 28,99 zł.Źródło: Plus / fot. tyt. Plus