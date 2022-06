CD PROJEKT z ogromnym spadkiem na giełdzie. To prawdziwa katastrofa

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

Giełda nie jest łaskawa dla CD PROJEKTU

Źródło: Google

Cena pojedynczej akcji grupy kapitałowej CD PROJEKT spadła poniżej 100 złotych. To prawdziwa katastrofa, gdyż takiej sytuacji nie było od 2017 roku. Powodem takiego stanu rzeczy jest otrzymanie bardzo niskiej rekomendacji od analityków Bank of America. Co to dokładnie oznacza?Zaledwie w kwietniu informowaliśmy Was o niezbyt optymistycznych notowaniach CD PROJEKT na giełdzie. Zarówno analitycy, jak i inwestorzy nie byli zbytnio przekonani co do obietnic firmy i niezbyt spodobało im się, że w najbliższych latach nie doczekamy się tak naprawdę żadnej ogromnej premiery od polskich deweloperów. Dzisiejsza sytuacja pozwala sądzić, że wtedy nie było jeszcze wcale aż tak źle…Przed zamknięciem wczorajszej sesji mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości akcji grupy CD PROJEKT o niemalże 10 procent, co jest dosyć rzadkim wynikiem w przypadku przedsiębiorstw o tym rozmiarze. W momencie pisania tego artykułu, kurs wynosi, co jest rezultatem najgorszym od 2017 roku. Śmiało więc możemy mówić więc o katastrofie. Która pociągnęła w dół notowania całego indeksu WIG20.Wszystko to spowodowało, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy mocno spadła też ogólna wycena rynkowa grupy kapitałowej CD PROJEKT. Wynosi ona obecnie około, a w 2020 roku mogliśmy mówić o… 45 miliardach dolarów. To strata o niemalże 80 procent… Okej, ale co tak naprawdę powoduje tak pesymistyczne rezultaty?Cóż, tak naprawdę w firmie niewiele się dzieje. Próżno doszukiwać się nowych premier – te są zapowiedziane dopiero na końcówkę tego roku lub dopiero na 2023 rok. Jeśli zaś chodzi o debiut kolejnych gier z prawdziwego zdarzenia, to ich w ogóle nie widać na horyzoncie. Inwestorzy zaczęli się po prostu obawiać, a oliwy do ognia dodał raport analityków z Bank of America.Wynika z niego, że obecny kurs pojedynczej akcji grupy CD PROJEKT to i tak „przesada”. Wycenili oni ją na zaledwie, co było jeszcze bardziej dobitnym znakiem dla inwestorów, by zacząć się wycofywać. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że polscy deweloperzy zaczną wkrótce stać stabilniej na nogach.Warto przypomnieć, iż niedawno doczekaliśmy się oficjalnego zwiastuna serialu animowanego osadzonego w uniwersum Cyberpunk, który wkrótce trafi na platformę Netflix. Ponadto spodziewać możemy się wersji next-genowej Wiedźmina 3 oraz dodatku do Cyberpunka 2077 i Gwinta. To główne premiery zapowiedziane na ten i przyszły rok.Źródło: Money