Teaser Cyberpunk: Edgerunners. Premiera na Netflix niebawem

Odliczajcie tygodnie.

Zwiastun Cyberpunk: Edgerunners

W styczniu CD Projekt RED zapowiedział stworzenie Cyberpunk 2077: Edgerunners . Anime tworzone przez Studio Trigger, do którego scenariusz i fabułę tworzy CD Projekt RED zadebiutuje na platformie Netflix już we wrześniu tego roku. W sieci ukazały się materiały promujące Cyberpunk: Edgerunners oraz teaser i wideo zza kulis produkcji.Oficjalny plakat promujący Cyberpunk: Edgerunners już zobaczyliście - znajduje się w zdjęciu tytułowym tego wpisu. Przedstawia on parę głównych postaci anime — Davida i Lucy. Za grafikę odpowiada główny projektant postaci w projekcie, Yoh Yoshinari ze Studio Trigger.W ramach wydarzenia Netflix Geeked Week udostępniono także filmy związane z produkcją Studio Trigger i CD Projekt RED. Tym bardziej interesującym wydaje się krótki teaser Cyberpunk: Edgerunners.Drugie z nagrań jest materiałem opatrzonym komentarzem twórców Cyberpunk: Edgerunners z CD Projekt RED. W nagraniu zamieszczono niepublikowane wcześniej artworki, liczne koncepty i analizę sceny z wyczekiwanego przez fanów uniwersum anime. Materiał zza kulis produkcji Cyberpunk: Edgerunners obejrzyjcie poniżej.Zapowiedziano już, że w kolejnych tygodniach możemy spodziewać się większej liczby zakulisowych treści dotyczących dzieła.Źródło: CD Projekt RED