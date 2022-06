Roboty zaczną robić hot-dogi w Żabkach. Rewolucja?

Postęp, postęp, postęp.

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo w sklepach sieci Żabka pojawią się roboty, które będą odpowiedzialne za przygotowywanie hot-dogów. Sam proces ma składać się wyłącznie z trzech kroków i docelowo wykluczyć konieczność obecności pracowników obsługi. Na razie trwają testy rozwiązania.Polska to dom dla już ponad 8300 sklepów sieci Żabka i nie da się ukryć, że trudno obecnie wyobrazić sobie nasz kraj bez widoku zielonego logo podczas spaceru. W przeciągu ostatniego roku doczekaliśmy się jeszcze bardziej dynamicznej ekspansji tych mini marketów – wszystko za sprawą wprowadzenia na rynek Żabek Nano , czyli po prostu samoobsługowych placówek, gdzie próżno szukać kasjerów oraz kas.Takich miejsc w naszym kraju jest już kilkadziesiąt i ich liczba ma się nieustannie zwiększać. Na razie jednak takie samoobsługowe sklepy mają jedną zasadniczą wadę… nie można tam zamówić jedzenia na ciepło. Cóż – wkrótce ma się to zmienić. Wszystko za sprawą zarejestrowanego niedawno znaku towarowego. Mowa tu o robotach, które będą odpowiadały za przygotowywanie kultowych hot-dogów.

Robot o imieniu Robbie to kolejne nowatorskie rozwiązanie, które pilotażowo wdrażamy w naszym bezobsługowym koncepcie Żabka Nano. Innowacyjne, pierwsze tego typu urządzenie na rynku pozwala na przygotowanie kultowych dla sieci Żabka hot-dogów w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta i bez udziału pracowników obsługi.

Na ten moment prowadzone są. Nie ma minąć jednak zbyt dużo czasu do momentu implementacji maszyn w Żabkach Nano, a finalnie – także w tradycyjnych sklepach. Cały proces przygotowywania i wydawania jedzenia ma być w pełni zautomatyzowany. Jak możemy wyczytać z biura prasowego firmy Żabka Polska:Mówimy więc o istnej rewolucji, która z pewnością przypadnie do gustu przynajmniej części konsumentom. Warto jednak nadmienić, że Żabka to nie tylko hot-dogi, ale także panini czy hamburgery. Na zautomatyzowanie tego też ma przyjść czas, lecz na pierwszy ogień idą bułki oraz parówki.Na ten moment. Kto wie – może stanie się to jeszcze w tym roku? Żabka bowiem jest znana z dosyć szybkiego wdrażania koncepcyjnych rozwiązań do powszechnego użytku. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne komunikaty w sprawie.Źródło: Dla Handlu