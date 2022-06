Prezes UOKiK ukarał operatora hulajnóg. Wprowadzał Polaków w błąd

Logo-Sharing ukarane przez UOKiK

"Konsument ma prawo oczekiwać, że przed wykupieniem usługi przedsiębiorca przedstawi mu najważniejsze informacje o jej warunkach – w tym o cenie. Konsekwencje finansowe to podstawowy czynnik wpływający na to, czy klient ostatecznie skorzysta z usług. Skargi, które otrzymaliśmy, pokazują, że na wynajem hulajnogi decydowali się często spontanicznie turyści przebywający na wakacjach, którzy nie zdawali sobie sprawy, że zamówili subskrypcję. Aplikacje, za pomocą których zamawiamy taki przejazd, powinny być proste i zrozumiałe, bez haczyków, wielostronicowych regulaminów i długiej analizy prawnej. Już na samym początku konsument powinien wiedzieć, za co i ile płaci. Aplikacja mobilna Logo-Sharing tego nie zapewniała"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał sprawę dotyczącą jednego z operatorów hulajnóg w Polsce. Konsumenci skarżyli się, że firma Logo-Sharing wprowadziła ich w błąd. Miała pobrać opłatę za jednorazowy przejazd hulajnogą, a zamiast tego płatności pobierano z kont cyklicznie. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał właśnie decyzję w tej sprawie, nakładając na Logo-Sharing wysoką karę.Firma Logo-Sharing z Sopotu została ukarana przez prezesa UOKiK karą w wysokości blisko 750 tysięcy złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W sprawie interweniowali między innymi lokalni rzecznicy praw konsumentów, a nawet Inspekcja Handlowa. Wielu Polaków nie było świadomych tego, że z ich kont znikają niemałe pieniądze. W zależności od pakietu były to kwoty 20 złotych lub 50 złotych dziennie, 100 złotych tygodniowo albo nawet 300 złotych miesięcznie.By skorzystać z hulajnogi konsument musiał zainstalować aplikację i zaakceptować liczący 19 stron A4 regulamin. W dalszej kolejności zobligowany był do podania numeru karty płatniczej i wybrania pakietu. Nazwa jednego z nich to: "20 PLN/dzień dayPASS. Startujesz gratis oraz otrzymasz 40 min jazdy/dzień". Po kliknięciu przycisku "Aktywuj" wiele osób nieświadomie zgadzało się na automatyczną subskrypcję.Operator utrudniał zdaniem UOKiK dostęp do informacji co do rezygnacji. Straty wśród użytkowników wynosiły czasem kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Firma utrudniała ponadto dostęp do rozmowy z jej pracownikami - na infolinii odtwarzane było jedynie nagranie z odpowiedziami na często zadawane pytania.– skomentował sprawę Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Źródło: UOKiK