Wyprzedaż LEGO w sklepach Rossmann. Ceny niższe nawet o 50 procent

Klocki LEGO tanio w sklepach Rossmann

LEGO 41443 - 39,99 złotych (zamiast 66,99 złotych)

- 39,99 złotych (zamiast 66,99 złotych) LEGO 41444 - 80,99 złotych (zamiast 134,99 złotych)

- 80,99 złotych (zamiast 134,99 złotych) LEGO 42177 - 34,99 złotych (zamiast 43,99 złotych)

- 34,99 złotych (zamiast 43,99 złotych) LEGO 60253 - 47,99 złotych (zamiast 79,99 złotych)

- 47,99 złotych (zamiast 79,99 złotych) LEGO 60287 - 47,99 złotych (zamiast 79,99 złotych)

- 47,99 złotych (zamiast 79,99 złotych) LEGO 60276 - 39,99 złotych (zamiast 79,99 złotych)

- 39,99 złotych (zamiast 79,99 złotych) LEGO 60280 - 47,99 złotych (zamiast 79,99 złotych)

- 47,99 złotych (zamiast 79,99 złotych) LEGO 21166 - 53,99 złotych (zamiast 89,99 złotych)

Ostatnie dni to wspaniały czas dla miłośników klocków LEGO. Wyprzedaże LEGO organizowane były w sklepach Netto oraz Lidl , a teraz popularne duńskie klocki można kupić w kolejnym miejscu, w którym nie każdy by się ich spodziewał. Promocję na LEGO przygotowała sieć sklepów Rossmann. Z tego co widzę w swoim mieście, pozostało całkiem sporo zestawów do wyboru.Gdy tylko zauważyłem, że na Pepperze pojawiła się informacja o promocji na LEGO w Rossmanie, pognałem do najbliższego sklepu. Istotnie, na sklepowych półkach znaleźć można całkiem sporo zestawów. Niektóre przeceniono nawet o 50 procent!W sklepach Rossmann kupicie klocki LEGO z kilku popularnych serii, między innymi Minecraft, City, Technic i Friends. W Rossmannie sprzedawane są m.in. zestawy:Ceny pomiędzy poszczególnymi sklepami Rossmann mogą odrobinkę się różnić, podobnie z resztą jak dostępność zestawów. Z tego co widziałem w Katowicach, nie brakuje naprawdę popularnych i ładnych małych zestawów.Udanych łowów!Źródło: Pepper.pl