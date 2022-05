Netflix – lista czerwcowych nowości. Wśród nich polski serial oryginalny

Pomogą w tym dodane właśnie filtry.



Netflix opublikował właśnie rozpiskę premier, które zadebiutują w czerwcu na platformie. Konsumenci mogą spodziewać się przede wszystkim zatrzęsienia treści oryginalnych – w tym powrotów ulubionych seriali, jak i zupełnych nowości. Jeśli zaś ktoś oczekuje ciekawych produkcji na licencji, to na to raczej nie ma co liczyć.



Ostatnio o Netflixie jest dosyć głośno, głównie za sprawą czwartego sezonu



Opis warto rozpocząć od polskiego serialu oryginalnego Królowa, który pojawi się na platformie Netflix już 23 czerwca. Będziemy tu mieli do czynienia z czteroodcinkową opowieścią o Sylwestrze – emerytowanym krawcu i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wraca on jednak do rodzinnego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki potrzebującej przeszczepu nerki. W rolach głównych wystąpią Andrzej Seweryn, Maria Peszek i Julia Chętnicka. Zwiastun produkcji prezentuje się naprawdę przyzwoicie! Można się jednak niestety spodziewać, że serial ten ponownie podzieli nasze rodzime społeczeństwo przez silne wykorzystanie motywów LGBTQ+.







Jeśli zaś chodzi o pozostałe nowości serialowe, to warto rzucić okiem na Rząd: Królestwo, władza i chwała. Jest to historia o karierze minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg, która staje się zagrożona w momencie wybuchnięcia sporu o ropę naftową na Grenlandii. Apogeum problemów nastaje w momencie przekształcenia się konfliktu w kryzys na skalę międzynarodową. Premiera już 2 czerwca.







Zadebiutuje również serial Matka idealna opowiadający o matce oskarżonej córki. Jest ona przekonana o niewinności swojej pociechy, co prowadzi do wielu nieciekawych sytuacji. W pewnym momencie kobieta odkrywa niepokojącą prawdę. Premiera już 3 czerwca.



Sporo tych nowych produkcji. Dokładnie 10 czerwca pojawi się Pierwsze zabójstwo, dosyć nietypowy serial dla fanów wampirów. Mamy tu do czynienia z historią miłosną pomiędzy Juliette (wampirzyca) oraz Calliope (łowczyni wampirów). Te – pozornie nie do pogodzenia – różnice stają się źródłem prawdziwego uczucia i motywacją do dokonania wspólnego morderstwa.







Warto też wspomnieć o koreańskiej wersji Domu z Papieru, która pojawi się na Netflixie już 24 czerwca. Opinie widzów na temat pomysłu tworzenia lokalnych wersji streamingowego hitu są podzielone, lecz kto wie – może ta azjatycka odsłona przebije oryginał? Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Złodzieje przejmują mennicę zjednoczonej Korei i biorą zakładników. Zadaniem policji jest rozprawienie się z kryminalistami i stojącą za nimi tajemniczą postacią.”