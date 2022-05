InPost z największą umową sponsorską prywatnej polskiej firmy w historii PZPN

– InPost, który z lokalnej firmy wyrósł na europejskiego, technologicznego lidera na rynku logistyki, jest obecnie wizytówką polskiego biznesu na świecie. Chcemy dzielić się naszym sukcesem, dlatego zdecydowaliśmy się wspierać rozwój sportu, który Polacy tak kochają. Z wielką dumą i radością ogłaszamy – od czerwca InPost jest Strategicznym Sponsorem Reprezentacji Polski, tworząc nowy standard sponsorski reprezentacji, jest to jednocześnie największa umowa sponsorska prywatnej polskiej firmy w historii PZPN. Tak, jak na co dzień towarzyszymy milionom Polaków w codziennych zakupach, tak dziś chcemy razem z nimi wspólnie świętować kolejne sukcesy polskich piłkarzy. W InPost wierzymy, że kluczem do sukcesu jest innowacyjność i zaangażowanie, przede wszystkim zaś zgrany zespół i silny, odpowiedzialny leadership. Taką polską reprezentację, pod wodzą Roberta Lewandowskiego, chcemy oglądać i wspierać! W taką też inwestujemy. Partnerstwo InPost – jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm z najbliższą sercom Polaków sportową reprezentacją – jest naturalnym krokiem. Wierzymy, że nasza inwestycja, połączona z konsekwentną pracą i zapałem zespołu, przyniosą efekty, z których wszyscy będziemy dumni. Do zobaczenia na trybunach! –

Dziś podczas specjalnej konferencji na Stadionie Narodowym Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił rozpoczęcie współpracy z firmą InPost.Kontrakt został zawarty na okres do 31 lipca 2024 z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. Umowa obejmuje wsparcie wszystkich reprezentacji.powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.