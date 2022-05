Netflix pozbędzie się w czerwcu wielu produkcji. Nadchodzi pokaźna czystka

Znikną popularne seriale i filmy.

Netflix - wiemy, co w czerwcu zniknie z platformy

Netflix poinformował właśnie o tytułach, które opuszczą bibliotekę platformy w nadchodzącym miesiącu. Czerwcowa czystka obejmie swoim zasięgiem szereg naprawdę lubianych i uznanych produkcjach. Mowa tu chociażby o wszystkich sezonach serialu Glee oraz trylogii filmowej Igrzyska Śmierci.Netflix przeżywa ostatnio dosyć trudny okres. Usługę opuszczają długoletni użytkownicy , firma anuluje popularne seriale, ogłasza falę masowych zwolnień – to tylko kilka przykładów niezbyt dobrych wieści, które przez ostatnie tygodnie obiegły internet. Wczoraj natomiast mieliśmy do czynienia z debiutem czwartego sezonu Stranger Things, co według wielu może chociaż na chwilę odwrócić spadkowy trend.Właśnie doczekaliśmy się nowego materiału z comiesięcznego cyklu, za pośrednictwem którego Netflix informuje swoich konsumentów o nadchodzących czystkach w swojej bibliotece. Jak się okazuje, w czerwcu doczekamy się usunięcia naprawdę wielu lubianych tytułów. Co więc warto nadrobić w najbliższym czasie?