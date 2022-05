Rewelacyjna promocja na LEGO w Netto. Kup, zanim znikną

Promocja na LEGO w Netto

LEGO 10909 - 60 złotych (zamiast 75 zł)

LEGO 10949 - 31 złotych (zamiast 39 zł)

LEGO 41439 - 36 złotych (zamiast 45 zł)

LEGO 10967 - 31 złotych (zamiast 39 zł)

LEGO 10930 - 31 złotych (zamiast 39 zł)

LEGO 21177 - 39 złotych (zamiast 49 zł)

LEGO 60312 - 36 złotych (zamiast 45 zł)

LEGO 42132 - 39 złotych (zamiast 49 zł)

LEGO 42116 - 39 złotych (zamiast 49 zł)

LEGO 60318 - 28 złotych (zamiast 35 zł)

LEGO 60300 - 36 złotych (zamiast 45 zł)

- 36 złotych (zamiast 45 zł) LEGO 21779 - 68 złotych (zamiast 85 zł)

Promocja na LEGO w Lidlu była tak dobra, że dziś najpewniej w znanej sieci sklepów nie znajdziecie już ani jednego zestawu. Jeśli się na nią nie załapaliście, a kolekcjonujecie lub po prostu lubicie układać klocki duńskiej firmy, mam doskonałe wieści. Wypatrzyłem dla Was... promocję na LEGO w Netto. Przeceniono łącznie dwanaście różnych zestawów, a obniżki wynoszą ok. 20 procent.W sklepach Netto przeceniono zestawy LEGO Duplo, Friends, City, Technics oraz ciekawy, nieco większy zestaw LEGO Minecraft 21779. Ceny klocków LEGO sprzedawanych w NETTO zawierają się w przedziale od 28 do 68 złotych. Dominują zestawy niewielkie, co nie powinno dziwić przy tym zakresie cen.Polecam zerknąć w stronę zestawów z Minecrafta - prezentują się naprawdę fajnie na półce po złożeniu. Źle nie wyglądają również mini zestawy LEGO Technics. LEGO Duplo to propozycje raczej wyłącznie dla najmłodszych, choć... Nie oceniam - mają swój urok!Numery zestawów LEGO i ich promocyjne ceny w Netto:Klocki LEGO w sieci Netto są dostępne od wczoraj. Ja nie miałem problemu dziś rano z kupieniem interesującego mnie zestawu w większym mieście, ale jeżeli miałbym Wam coś podpowiedzieć, to doradziłbym wycieczkę do mniejszych miejscowości - wtedy zapewne kupicie dokładnie to, co Was zainteresowało.A jeżeli się nie załapiesz na żaden z zestawów w Netto... wpisz jego numer w wyszukiwarkę i poszukaj ofert w Internecie. Niektóre zestawy są obecnie dostępne w promocji w wybranych sklepach internetowych.Źródło: Netto