Świetna promocja na LEGO w Lidlu. Popularne zestawy za pół ceny

W ramach poszukiwania materiałów na kolejny przegląd ciekawych gadżetów z polskich supermarketów natrafiliśmy na doskonałą promocję, organizowaną przez sklepy Lidl. W lubianych supermarketach od piątku 27 maja do środy 1 czerwca potrwa promocja z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. Wbrew pozorom mogą skorzystać z niej także dorośli. W świetnych cenach nabyć będzie można zestawy klocków LEGO!Układanie klocków LEGO to rewelacyjna metoda na kreatywne spędzanie czasu przez najmłodszych. To również niezły sposób na relaks po pracy w przypadku starszych osób. Nie oszukujmy się: duńskie klocki są dla każdego i stanowią interesującą alternatywę dla puzzli. Klocki LEGO w Lidlu już za kilka dni będzie dało się kupić z 50-procentowym rabatem.Lidl z okazji Dnia Dziecka przecenia wszystkie zabawki oraz odzież i obuwie dla dzieci. Drugi produkt można nabyć 50 procent taniej, spełniając proste wymagania. Rabat obowiązuje przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności, ale jeden klient w ramach jednej transakcji może kupić maksymalnie 10 takich zestawów. Obniżona cena dotyczy tańszego produktu lub drugiego w takiej samej cenie.Klocki LEGO w sklepach Lidl goszczą regularnie. W ostatnich dniach widziałem zestawy z serii Creator, City, Friends, Duplo, Ninjago, Minecraft i Classic o numerach zestawów:

Klocki LEGO w promocji tylko przez chwilę

Źródło: LidlŹródło: LidlŹródło: LidlWszystkie powyższe ceny to ceny przed rabatami.W sklepach Lidl znajdziecie m.in. klocki LEGO z serii Star Wars oraz Minecraft. To głównie małe zestawy - idealne na chwilę układania, do wyeksponowania na półce lub po prostu do kolekcji.Oferta klocków w każdym ze sklepów stacjonarnych może się nieco różnić. Na zestawy ze zdjęcia tytułowego tego newsa raczej nie mamy co liczyć. ;)Udanych łowów!Źródło: Lidl