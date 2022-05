HBO Max z mnóstwem nowości w czerwcu. Oto wstępna lista premier

Zdecydowanie będzie co oglądać.

Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu biblioteka HBO Max wzbogaci się o szereg kinowych hitów. Właśnie pojawiła się wstępna lista premier i jeśli wszystko się potwierdzi, to subskrybenci otrzymają naprawdę pokaźny zastrzyk treści do oglądania. Wśród nowości m.in. Venom 2 oraz Irma Vep.Niedługo miną trzy miesiące od momenty debiutu platformy HBO Max w naszym kraju. Nie da się ukryć, że na razie radzi ona sobie dosyć przyzwoicie. Wszystko rzecz jasna z powodu mnogości treści oryginalnych oraz tych na licencji. O usłudze słychać też nieco głośniej z powodu… problemów Netflixa, który ostatnio nie radzi sobie najlepiej.Jeśli więc jesteście ciekawi, co już niedługo pojawi się na HBO Max, to koniecznie czytajcie dalej. Internet obiegłai jest ona naprawdę okazała. Warto tu chociażby zwrócić uwagę na serial, który jest adaptacją popularnej powieści Sally Rooney o tym samym tytule. Będziemy mieli do czynienia z historią dwóch studentek nawiązujących dosyć nietypową relację z małżeństwem mieszkającym w Dublinie. Premiera już

Czerwcowe premiery HBO Max:





Rozmowy z przyjaciółmi (2022) – 3 czerwca

Irma Vep (2022) - od 7 czerwca

Westworld (4 sezon) - od 27 czerwca

Komediantki (2 sezon) - od 3 czerwca

Kung Fu (2 sezon) - od 4 czerwca

Barry (3 sezon) - od 6 czerwca

Miłość ponad czasem (2022) - od 6 czerwca

Dziecko (2022) - od 6 czerwca

Przerwa z Sam Jay (2 sezon) - od 7 czerwca

Zmagania (2021) – 1 czerwca

LOL (2009) – 2 czerwca

Niebiańska plaza (2000) – 3 czerwca

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2017) - 4 czerwca

Księżna (2008) – 4 czerwca)

Akademik (2021) – 4 czerwca

Rodzina Addamsów 2 (2021) – 5 czerwca

Niefortunny numerek lub szalone porno (2021) – 5 czerwca

Dyktator (2012) – 5 czerwca

Balon (2019) – 5 czerwca

Przyszłość to samotne miejsce (2021) – 6 czerwca

Śniadanie na Plutonie (2005) – 6 czerwca

Amen. (2002) – 8 czerwca

Nowy porządek (2020) – 10 czerwca

Jar (2021) – 11 czerwca

Wszystkie psy idą do nieba 2 (1996) – 11 czerwca

Nie oddychaj 2 (2021) – 12 czerwca

Lhamo i Skalbe (2019) – 12 czerwca

Co każdy skaut wiedzieć powinien (2010) – 13 czerwca

Taniec rzeczywistości (2013) – 13 czerwca

Przed wschodem Słońca (1995) – 16 czerwca

Niesamowita historia Sam Bloom (2021) – 18 czerwca

Mrok (2022) – 18 czerwca

Przemytniczka (2021) – 19 czerwca

Zastępstwo (2021) – 20 czerwca

La Mif (2022) – 25 czerwca

Nowi mutanci (2020) – 25 czerwca

Amparo (2022) – 26 czerwca

Venom 2: Carnage (2021) – 26 czerwca

Pod ziemią (2021) – 27 czerwca

Pod prąd (2005) – 27 czerwca

Dom Gucci

Dom, który zbudował Jack

Wściekłe psy

Parks and Recreation

Downton Abbey

Poza tym jużpojawi się pierwszy odcinek miniserialu HBO,. Otrzymamy opowieść o amerykańskiej gwieździe filmowej zdającej sobie sprawę z zepsucia tej branży. Dlatego też wyjeżdża ona do Francji, by wziąć udział we współczesnej adaptacji francuskiego klasyka, niemego filmu Les Vampires. Kobieta jednak za bardzo utożsamia się ze swoją rolą i dochodzi do niebezpiecznego zatarcia się granic pomiędzy tymi bohaterkami.Ciekawie prezentuje się również, film stanowiący przedstawienie walki klas we współczesnym Meksyku. Jest to niejako opis napięć wywołanych wojnami narkotykowymi. Jeśli więc lubujecie się w dramatach społecznych i jesteście ciekawi jak dochodzi do tego typu zjawisk, to koniecznie wyczekujcie, kiedy to odbędzie się premiera tej produkcji.Poza tym jużpojawi się, kontynuacja popularnego filmu. Jego akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Ślepiec spędził ten czas w odizolowanej chatce, do której przygarnął osieroconą dziewczynę. Ta zostaje później pochwycona przez porywaczy i zmusza mężczyznę do wyruszenia na jej ratunek. Koniecznie musicie zobaczyć ten tytuł!Poniżej znajdziecie wstępną listę nowości (wraz z datami premiery produkcji), które zadebiutują w czerwcu na HBO Max. Pamiętajcie jednak, że na całość należy spoglądać z przymrużeniem oka – przynajmniej do momentu oficjalnego potwierdzenia rozpiski.Co ciekawe, wszystko wskazuje też na to, że już wkrótce na HBO Max pojawią się takie produkcje jak:Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne wieści.Źródło: upflix.pl