Zobaczcie tę mapę wszystkich podróży Geralta. Robi wrażenie

Kreatywność społeczności nie zna granic.

Jeden z fanów stworzył mapę podróży Geralta

Jeden z fanów wiedźmińskiego uniwersum postanowił przygotować specjalną mapę ukazującą wszystkie podróże Geralta z Rivii. Mowa tu o wojażach znanych zarówno z prozy Andrzeja Sapkowskiego, jak i gier wideo od studia CD Projekt RED. Jeśli interesujecie się tematem, to raczej nie możecie przejść obok tego projektu obojętnie.Niejednokrotnie informowaliśmy Was o kreatywności społeczności graczy. Często zabierają się oni za realizowanie ogromnych przedsięwzięć, które swoim rozmiarem przewyższają niekiedy pierwotne dzieła deweloperów. Zazwyczaj mamy jednak do czynienia z miłymi dodatkami stanowiącymi interesujące ciekawostki dla fanów danego uniwersum. Tak właśnie jest w przypadku dzisiejszego wpisu. O co dokładnie chodzi?Pewien czas temu mieliśmy do czynienia z debiutem map opracowanych przez Zakład Geografii Politycznej i Historycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, które przedstawiają Świat Wiedźmina. Poza tym podobne grafiki publikowali swego czasu deweloperzy z CD Projekt RED, a także niektórzy internauci. To właśnie z tych ogólnodostępnych źródeł postanowił skorzystać Michaił „uyle” Siergiejew przy tworzeniu swojego najnowszego przedsięwzięcia.Nazwał go– mamy tu do czynienia z ogromną infografiką prezentującą większość podróży Rzeźnika z Blaviken, zarówno te pochodzące z gier, jak i książek. Na pierwszy rzut oka całość może wydawać się nieco skomplikowana i chaotyczna, lecz wystarczy spędzić chwilę na lekturze legendy i to uczucie momentalnie zniknie.Jeśli więc jesteście fanami wiedźmińskiego uniwersum i niedawno skończyliście czytać powieści Andrzeja Sapkowskiego, to tego typu mapy mogą okazać się naprawdę dobrą opcją. Dosyć ciekawym eksperymentem byłoby też czytanie książek i w międzyczasie wędrowanie palcem po stworzonej przez użytkownika mapie. Z pewnością dodałoby to immersji.Jeśli zaś chodzi o samego Wiedźmina, to tutaj warto pamiętać, że w drodze jest kilka projektów z nim związanych. Mowa tu o next-genowej aktualizacji Wiedźmina 3 oraz zupełnie nowej produkcji tworzonej na silniku Unreal Engine 5 . Data jej premiery nie jest jednak jeszcze znana.Źródło: Behance