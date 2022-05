EA może zostać sprzedane albo przejęte. Pojawiły się ciekawe doniesienia

Szykują się kolejne roszady na gamingowym rynku?

Electronic Arts szykuje się do fuzji

W ostatnich latach, gdy firmy medialne coraz bardziej interesowały się szybko rozwijającym się przemysłem gier, Wilson i Electronic Arts prowadzili rozmowy z wieloma różnymi potencjalnymi nabywcami, w tym z Disneyem, Apple i Amazonem. Źródła zaznajomione z tymi rozmowami twierdzą, że EA wytrwale dąży do sprzedaży, a po transakcji Microsoft-Activision jest jeszcze bardziej ośmielona. Inni twierdzą, że EA jest zainteresowane przede wszystkim porozumieniem w sprawie fuzji, która pozwoliłaby Wilsonowi pozostać na stanowisku szefa połączonej firmy.

Nie komentujemy plotek i spekulacji związanych z fuzjami i przejęciami. Jesteśmy dumni z tego, że działamy z pozycji siły i wzrostu, z portfolio niesamowitych gier, zbudowanych na potężnym IP, tworzonych przez niesamowicie utalentowane zespoły i z siecią ponad pół miliarda graczy. Widzimy przez sobą bardzo świetlaną przyszłość.

Electronic Arts miało w ostatnim czasie starać się o fuzję z m.in. NBCUniversal. Do transakcji rzecz jasna nie doszło, ale opublikowany właśnie raport sugeruje, że koncern nie planuje się poddać i być może wkrótce usłyszymy o jego sprzedaży lub połączeniu się z inną firmą.Nie da się ukryć, że w przeciągu ostatnich lat mamy do czynienia z dosyć dynamiczną konsolidacją gamingowej branży. Wystarczy tu wspomnieć chociażby o przejściu Zyngi w ręce Take-Two (12,7 miliarda dolarów) czy planach przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft (69 miliardów dolarów). Nie tak dawno dowiedzieliśmy się również o nabyciu studia Bungie przez Sony (3,6 miliarda dolarów). Jak się okazuje, to nie koniec sporych zakupów.Firma medialna Puck (podajemy za serwisem Kotaku ) opublikowała raport na temat dążeń EA do bycia przejętym lub kupionym. Wydawca miał prowadzić potencjalnei nawet doszło do wstępnego wyznaczenia warunków transakcji. Electronic Arts miało zostać – według wizji Briana Robertsa, szefa Comcastu – osobnym podmiotem i działać jako konglomerat rozrywkowy. Obecny prezes EA, Andrew Wilson, miałby z kolei stanąć na czele nowego mega-biznesu. Wszystko jednak miało zakończyć się fiaskiem z powodu… ceny oczywiście.Poza tym EA prawdopodobnie prowadziło również. Jak możemy wyczytać w raporcie Puck:EA przesłało redakcji Kotaku nawet oficjalne oświadczenie w tej sprawie, lecz wnosi ono niezbyt wiele nowych informacji:Trudno na ten moment stwierdzić czy wkrótce faktycznie dojdzie do kolejnej pokaźnej transakcji z EA w roli głównej. Firma przecież w 2021 roku wydała ponad 5 miliardów dolarów na zakup kilku studiów deweloperskich. Z drugiej jednak strony doczekaliśmy się zerwania lub wygaśnięcia szeregu umów licencyjnych, które przynosiły EA ogromne zyski – mowa tu chociażby o gry z serii Star Wars czy FIFA Poza tym pojawiają się liczne. Kotaku informuje o 200 zwolnionych pracownikach działu obsługi klienta. Koncern zaczął zlecać ich obowiązki tańszym firmom zewnętrznym w Rumunii oraz Indiach. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na kolejne informacje w sprawie roszad na gamingowym rynku.Źródło: Kotaku