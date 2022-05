Netflix traci lojalnych subskrybentów. Nie jest dobrze

Coraz więcej ludzi nie widzi sensu w opłacaniu abonamentu.

Netflix musi zadbać o lojalnych użytkowników

Najnowszy raport sugeruje, że Netflix powoli przestaje być atrakcyjną platformą nawet dla tych osób, które korzystają z niego od co najmniej kilku lat. Nie jest to zbyt dobra wiadomość – zwłaszcza w kontekście ostatnich informacji o spadku aktywnych użytkowników. O co więc w tym wszystkim chodzi?Netflix ostatnimi czasy nie ma zbyt łatwego życia. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się bowiem o dynamicznie zmniejszającej się liczbiei związanych z tym niższymi zyskami. To wszystko przełożyło się na podjęcie decyzji o masowych zwolnieniach w firmie, które objęły ponad 150 pracowników. Osoby odpowiedzialne za usługę muszą więc postarać się, by wyjść na prostą.Może być to o tyle trudne, że z opłacania abonamentu coraz częściej rezygnują osoby robiące to od co najmniej trzech lat – mówimy tu nawet ow pierwszym kwartale 2022 roku. Informacja ta pochodzi od serwisu The Information, który opublikował dane firmy analitycznej Antenna. Pozyskała ona informacje od 5 milionów Amerykanów i… nie jest dobrze. W ubiegłym kwartale z subskrypcji miało zrezygnować 3,6 miliona konsumentów. Jest to znaczący wzrost, bowiem w przeciągu poprzednich pięciu kwartałów na taki krok zdecydowało się „zaledwie” 2,5 miliona osób.Netflix mai znalezienie rozwiązania na ten kłopot może nie być takie proste. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. Zapewne jednym z nich jest brak interesujących treści na licencji oraz zalew treści oryginalnych, które nie spełniają oczekiwań konsumentów. W porównaniu rok do roku – dwa razy więcej lojalnych osób (abonament opłacany dłużej niż rok) nie planuje przedłużać subskrypcji.Warto też tu wspomnieć o podwyżkach cen.Za dostęp do tej samej jakości musimy zapłacić ponad dwa razy więcej niż u konkurencji, co jest dosyć kuriozalne. Oczywiście na platformie pojawiły się gry, lecz umówmy się – Netflixa nie kupuje się dla gier, a dla wysokiej jakości filmów i seriali. Tych jest jednak coraz mniej.Planem na odzyskanie konsumentów i pieniędzy jest m.in. wprowadzenie specjalnego planu abonamentowego z reklamami oraz pobieranie opłat za współdzielenie kont. Poza tym testowany jest format transmisji na żywo oraz opcja oglądania treści jeszcze przed ich publiczną premierą. Przy okazji Netflix poinformował, że przez co najmniej dwa kolejne lata będzie ograniczał wydatki. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Sytuacji streamingowego giganta może zagrozić też czerwcowy debiut usługi Disney+ we wielu krajach europejskich.Źródło: The Information