Rząd chce sprawdzać, co Polacy oglądają w telewizji. To inwigilacja

KRRiT chce wiedzieć, co oglądają Polacy

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) skrytykowała plany polskiego rządu, związane z projektem rozporządzenia umożliwiającym Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT) sprawdzania tego, co oglądają abonenci operatorów telekomunikacyjnych. Eksperci i internauci nie mają wątpliwości. Działanie rządu to krok w stronę większej inwigilacji obywateli.KIGEiT na swojej stronie internetowej opublikował stanowisko w związku z konsultacjami dotyczącymi przytaczanego wyżej projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Podmiot ten z całą stanowczością skrytykował projekt, dostrzegając, iż KRRiT nie ma delegacji ustawowej do prowadzenia badań odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce metodą Return Path Data. Skąd pomysł na takie badania? Polski rząd kwestionuje wyniki badań Nielsena i Radio Track, gdyż te nie najwyraźniej nie sprzyjają mediom państwowym.Dane pozyskiwane przez KRRiT mogłyby służyć interesom wyłącznie mediów publicznych oraz administracji rządowej. KIGEiT wskazuje, że zakres danych potencjalnie udostępnianych przez KRRiT byłby zbyt szeroki. Pośród nich znalazłyby się informacje prywatne, takie jak m.in. dane użytkownika z umowy (!), oglądane przez niego stacje, czy też precyzyjnie określone godziny, w jakich to robił.