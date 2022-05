Disney+ już wkrótce z reklamami. Nie będą one jednak aż tak uciążliwe

Wiemy, ile będą trwać.

Reklamy już niedługo pojawią się także na Disney+

Disney+ ma uruchomić już wkrótce specjalny plan abonamentowy zawierający reklamy. Najnowsze doniesienia sugerują, że spoty pomiędzy odcinkami czy filmami mają być mniej uciążliwe niż ma to miejsce w przypadku konkurencji. Mówimy tu o około czterech minutach reklam przy treściach trwających godzinę lub krócej.Reklamy na platformach streamingowych to dosyć kontrowersyjny temat. Ostatnio głośno się o nim zrobiło w związku z ogłoszeniem Netflixa – serwis jeszcze w tym roku ma otrzymać tańszy pakiet okraszony materiałami reklamodawców. Nie można jednak zapominać o tym, że podobne pomysły mają także inne usługi, między innymi wchodzący w czerwcu do Polski Disney+. Jak to dokładnie będzie wyglądać?Internet obiegły informacje o czasie trwania reklam emitowanych na Disney+. Okazuje się, że będą one trwały. Wciąż mówimy więc o dosyć pokaźnej ilości czasu reklamowego, ale część osób zwraca uwagę, iż platforma i tak jest pobłażliwsza od konkurencji. Peacock (niedostępny w naszym kraju) ma limit pięciu minut na każdą godzinę treści. Co ciekawe, należący do Disneya portal Hulu emituje… od 9 do 12 reklam na godzinę.