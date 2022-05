Netflix kończy z cenzurą. Homofobiczne uwagi jednak OK

Wielu długo na to czekało.

Netflix kończy z cenzurą

"Zapewnianie rozrywki całemu światu to niesamowita szansa, a także wyzwanie, ponieważ widzowie mają bardzo różne gusta i punkty widzenia. Dlatego właśnie oferujemy szeroką gamę programów telewizyjnych i filmów, z których niektóre mogą być prowokacyjne.

Aby pomóc widzom w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących tego, co pragną oglądać, oferujemy oceny, ostrzeżenia dotyczące treści i łatwą w użyciu kontrolę rodzicielską.

Nie wszystkim się spodoba to, co widzą w naszej usłudze. Każdy ma jednak wybór odnośnie tego, co obejrzy"

Działanie Netfliksa jest reakcją na kontrowersyjny program specjalny Dave'a Chappelle'a, który nie spodobał się niektórym pracownikom giganta rynku VOD. Ich zdaniem wygłaszał one homofobiczne oraz transfobiczne poglądy w trakcie swojego stand-upu.

"Jeżeli nie zaakceptujesz kontrowersyjnych treści na naszej platformie, prawdopodobnie nie jest to miejsce dla Ciebie"

Problemy Netfliksa pogłębiają się

Netflix uznawany jest przez środowiska prawicowe za bastion lewicowych poglądów i lewicowego spojrzenia na świat. Największy na świecie dostawca usług wideo na żądanie niejednokrotnie krytykowany był za cenzurę pewnych treści i przymykanie oko na inne. Dualizm w podejściu do usuwania z platformy kontrowersyjnych materiałów wideo ma się wreszcie skończyć. Netflix rozesłał pracowników zaktualizowaną notatkę (ang. memo), do której dostęp uzyskali dziennikarze Variety. Dotyczy ona kultury wewnątrzkorporacyjnej i głosi, że Netflix nie będzie cenzurować treści na platformie, nawet jeśli personel uzna je za "szkodliwe".Po raz pierwszy od pięciu lat Netflix zaktualizował swoją wewnętrzną politykę dotyczącą treści widniejących w serwisie. Zgodnie z kopią notatki uzyskanej przez Variety, w życie weszły nowe przepisy potwierdzające, że Netflix "nie będzie cenzurować artystów ani ich opinii". Pojawiły się one w zupełnie nowej sekcji zatytułowanej "Ekspresja artystyczna".- mówi notatka cytowana przez Variety.- konkludują autorzy notki.Komentatorzy nie mają wątpliwości, że zmiany nie wpłyną pozytywnie na coraz niższe morale pracowników, którzy niedawno zagrozili strajkiem. W tym roku Netflix zanotował ogromny spadek liczby użytkowników , po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat. W związku z tym firma była zmuszona anulować całą masę seriali . Wśród nich lwią część stanowiły animacje i produkcje dla dzieci.Źródło: Variety