Do HBO Max nadciągają prawdziwe hity. Netflix powinien czuć się zagrożony?

Amerykańska platforma nie próżnuje.

HBO Max zyska kilka głośnych kinowych produkcji

HBO Max już niedługo wzbogaci się o szereg kinowych hitów, których próżno szukać w ofercie innych platform streamingowych. Na przestrzeni najbliższych tygodni/miesięcy powinniśmy otrzymać dostęp do np. najnowszego Spider-Mana: Bez drogi do domu czy kultowego serialu The Office. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla użytkowników.Polscy konsumenci już od ponad dwóch miesięcy mają dostęp do HBO Max . Przez ten czas biblioteka usługi znacznie się rozszerzyła – między innymi o produkcje ze stajni WarnerBros. Mowa tu chociażby o udostępnieniu opcji obejrzenia filmu The Batman. Najnowsze statystyki jasno obrazują też fakt, że coraz więcej osób decyduje się na opłacanie dostępu do właśnie tej platformy. Czy warto? To już każdy powinien ocenić sam.Fakty są jednak takie, iż HBO wydaje mnóstwo pieniędzy na uzyskanie głośnych tytułów na licencji. Pewien czas temu sieć obiegła, co poskutkuje obecnością filmów od tej wytwórni na HBO Max. Właśnie dowiedzieliśmy się o produkcjach, które zasilą bibliotekę serwisu w nadchodzącym czasie. Na liście odnaleźć możemy zarówno hity od amerykańskiego dystrybutora, jak i inne lubiane przez widzów pozycje.Spis pochodzi od użytkowników forum SATKurier (podajemy za portalem), którzy sugerują, że najwięcej premier odbędzie się już w lipcu 2022 roku. Mowa tu przede wszystkim o debiucie zeszłorocznego filmu, jednego z najbardziej dochodowych i uznanych filmów Marvela. Super by było, gdyby na HBO Max trafiła jego rozszerzona wersja zawierająca szereg usuniętych oraz dodatkowych scen. Zapewne sporo fanów uniwersum skusiłoby się wtedy na opłacenie abonamentu.