Netflix planuje wprowadzić transmisje na żywo. Tonący brzytwy się chwyta?

Pojawił się kolejny pomysł na odzyskanie konsumentów.

Transmisje na żywo trafią na Netflixa

Wszystko wskazuje na to, że Netflix już wkrótce uruchomi segment oryginalnych transmisji na żywo. Streamingowy potwierdził rozpoczęcie testów tej funkcji dla swoich nieoskryptowanych programów oraz stand-upów. Nie wiadomo jednak jeszcze do końca jak w praktyce zostanie zaprojektowany tego typu format treści.Trudno ostatnio odnaleźć pozytywne informacje na temat Netflixa. Spadek użytkowników , cięcia w dziale animacji, anulowanie lubianych seriali, coraz uboższa oferta programowa – te wszystkie aspekty sprawiają, że coraz rzadziej się mówi o tej platformie jako prawdziwym gigancie i molochu. Nie wszystkim podoba się też inwestycja w gry mobilne zamiast skupianiu się na treściach oryginalnych wysokiej jakości. To jednak jeszcze nie koniec intrygujących wieści.Redakcja portalu Deadline poinformowała, że. Platforma potwierdziła te doniesienia i przekazała, iż „funkcja jest na wczesnym etapie rozwoju i planuje wprowadzić ją dla swoich programów bez scenariusza i stand-upów”. Część produkcji może stać się więc jeszcze bardziej angażujących dla widza. Mowa tu chociażby o konkursie tanecznym Dance 100, którego premiera odbędzie się już wkrótce.Od razu pojawiły się inne propozycje wykorzystania nowego formatu. Ciekawym rozwiązaniem byłoby, w którym swego czasu udział brało kilkuset lubianych stand-uperów. Kilka występów jest dostępnych w bibliotece, a debiut kolejnych został już zapowiedziany. Jeśli faktycznie planowana jest inwestycja w transmisje na żywo, to tego typu treści z pewnością świetnie by się oglądało.