Prezes Polsatu oburzony. TVP dosłownie wyeliminowało konkurencję

TVP w starym standardzie. Zarzuty o nierówne traktowanie

"Uważamy, że wszyscy członkowie rynku powinni być traktowani w ten sam sposób. To jest jasne. Jesteśmy w rozmowie z regulatorem i odpowiednimi instytucjami. Te rozmowy są w toku, nie chcemy ich komentować"

Wygląda na to, że przedstawiciele niektórych stacji telewizyjnych są oburzeni cwaną zagrywką, która pozwoliła zwiększyć oglądalność Telewizji Publicznej względem innych nadawców. Sprawę opisywaliśmy szeroko z początkiem maja, kiedy to zwróciliśmy uwagę na to, iż jakiś czas temu Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wydał decyzję o utrzymaniu dotychczasowego standardu nadawania DVB-T/MPEG-4 przez multipleks MUX-3. Oznacza to, że programy TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia są dostępne jako jedyne na odbiornikach osób zamieszkujących regiony, w których nastąpiło już przejście sygnału nadawania z DVB-T na DVB-T2.Programy TVP zanotowały spory wzrost oglądalności w regionach, w których wyłączono nadawanie standardzie DVB-T i włączono sygnał DBV-T. Powód jest prozaiczny. Multipleks MUX-3 z wymienionymi wcześniej kanałami został utrzymany. Jakiś czas temu Nielsen porównał ze sobą zasięgi dzienne (RCH) z okresów 28.02 - 27.03.2022 oraz 28.03 - 3.04.2022 z regionów bez zmiany standardu oraz z regionów, gdzie standard zmieniono. Kolosalny spadek zaliczyły MUX-1 (m.in. Eska TV, Fokus TV, Stopklatka, TTV - Twoja Telewizja) oraz MUX-2 (m.in. Polsat, TV Puls, TVN, TVN7). Wzrosły przy tym zasięgi MUX-3 oraz MUX-7. Nadawcy komercyjni oburzeniem zareagowali na decyzję UKE, która do tego doprowadziła.- zakomunikował podczas konferencji prasowej dot. wyników Cyfrowego Polsatu Stanisław Janowski, prezes Polsatu.Prezes TV Puls zapowiedział walkę o odszkodowanie. Zrzeszająca m.in. stacje komercyjne Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła już rozmowy z UKE i Emitelem, celem wypracowania kompromisu. Rozmowy tkwią jednak w martwym punkcie. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, w tym tygodniu odwołano już dwa spotkania w tej sprawie.Czasu na wynegocjowanie sensownego rozwiązania jest coraz mniej, a 23 maja 2022 roku będą miały wyłączenia w kolejnych województwach. Przypominamy harmonogram wyłączeń sygnału DVB-T:Dla osób, które nie wymieniły telewizora lub dekodera jedynym oknem na świat są kanały Telewizji Polskiej, którą wielu Polaków postrzega jako tubę propagandową obecnie panującego rządu.Źródło: wirtualnemedia.pl