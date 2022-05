Pierwszy ekologiczny Paczkomat już niedługo stanie w Polsce

Ekologiczny Paczkomat już niedługo stanie w Polsce

Naszym nadrzędnym celem jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i zapewnienie im nowoczesnych, a zarazem ekologicznych usług. Jesteśmy dumni, że to właśnie w tym mieście stanie pierwszy Paczkomat® z roślinnością oczyszczającą powietrze. Dzięki otwartości władz miasta możemy zmieniać lokalną przestrzeń.

Bardzo cieszę się ze współpracy z InPost, dzięki czemu Skarżysko-Kamienna to pierwsze miasto na mapie Polski z ekologicznym Paczkomatem. Jako samorząd także wybieramy nowoczesne i wspierające środowisko rozwiązania, o czym świadczą realizowane przez nas inwestycje, jak chociażby wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czy montaż instalacji fotowoltaicznej na remontowanym budynku Urzędu Miasta. Dlatego z otwartością podchodzimy do inicjatywy InPost Green City, która wpisuje się w nowoczesne i proekologiczne trendy. Cieszę się, że będziemy wspólnie działać przy dalszym rozwoju przestrzeni publicznej, by była przyjazna mieszkańcom i środowisku. Dziękuję za dotychczasową współpracę i deklaruję jej kontynuację, czego potwierdzeniem będzie podpisany dziś list intencyjny.

Już niedługo w miejscowości Skarżysko-Kamienna stanie pierwszy ekologiczny Paczkomat na terenie naszego kraju. Na dachu automatu zasadzony stanie rozchodnik – popularna roślina oczyszczająca powietrze. Jest to kolejny poczyniony krok w ramach realizacji programu Green City, którego celem jest m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla.Pewien czas temu(polegający na rozwoju miast zgodnie z ideą „Smart City”, gdzie dąży się do zmniejszenia ruchu samochodów w centrach miast) będący częścią długofalowej strategii ESG (ang. environmental, social and corporate governance). Jej głównym założeniem jest osiągnięcie przez spółkę całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 roku.Dlatego też w ostatnim czasie można zauważyć dynamiczny wzrost liczby stawianych Paczkomatów w miastach tak, by umożliwić ich mieszkańcom wybór jak najbardziej ekologicznej formy dostawy. InPost informuje, że zamówienie przesyłki do Paczkomatu generuje nawet o 75 procent CO2 niż dostawa do domu. Kolejnym krokiem jest stopniowa wymiana floty dostawczej na samochody zasilane prądem (50 procent pojazdów do 2024 roku).Jeśli zaś chodzi o same Paczkomaty, to przy nowych automatach instalowane są specjalne czujniki powietrza, stojaki rowerowe oraz implementowana jest kostka antysmogowa do brukowania podłoża w okolicy maszyn. Prawdziwie(województwo świętokrzyskie), gdzie na jego dachu zasadzony zostanie rozchodnik – roślina oczyszczająca powietrze.Projekt w następujący sposób skomentował Damian Niewiadomski, wiceprezes Zarządu ds. doskonalenia sprzedaży dla rynków międzynarodowych w InPost:Swojego zadowolenia nie kryje również Konrad Krönig, Prezydent miasta Skarżyska-Kamienna:Jeśli chodzi o inne miejscowości objęte programem InPost Green City, to na razie są to: Warszawa, Kraków, Łódź, Częstochowa, Kielce, Wałbrzych, Zielona Góra, Gdańsk, Sopot, Rybnik, Białystok, Bobrowniki, Chełm, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Bytom, Wrocław, Świdnica, Jelenia Góra, Starachowice, Suwałki, Konin, Pabianice, Nowy Sącz, Piła, Tarnobrzeg, Łomża oraz Tarnowskie Góry. W najbliższym czasie liczba ta ma się dynamicznie poszerzać. To naprawdę dobra wiadomość!Źródło: InPost