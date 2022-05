Netflix wprowadzi reklamy prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Netflix z reklamami już za kilka miesięcy? To bardzo prawdopodobne

Ci, którzy śledzą działania Netflixa, wiedzą, że sprzeciwiam się złożoności kwestii związanych z reklamami i jestem wielkim miłośnikiem prostoty subskrypcji. Ale tak samo bardzo jak kocham tę prostotę, pragnę umożliwić konsumentom wybór. Niektórzy widzowie chcieliby płacić mniej, a ich tolerancja na reklamy jest wysoka. Spełnienie ich oczekiwań ma sens.

Netflix miał przekazać swoim pracownikom, że plan abonamentowy z reklamami ma pojawić się na platformie jeszcze w 2022 roku. Wszystko wskazuje więc na to, iż streamingowy gigant nie zamierza zwlekać – zwłaszcza że emitowane spoty mają docelowo przynieść zyski dopiero za kilka lat. Czego dokładnie się dowiedzieliśmy tym razem?Netflix nie radzi sobie ostatnio najlepiej. Wystarczy przywołać tutaj najnowsze wyniki finansowe i rekordowe spadki aktywnych użytkowników . Doczekaliśmy się także anulowania lubianych przez widzów seriali i cięć w dziale animacji. Dodatkowo w majowej rozpisce próżno szukać ciekawych treści na licencji, które przecież są niezwykle oczekiwane. Nie wspominamy tu już o średniej jakości oryginalnych produkcji. Jest jednak jeszcze na to wszystko ratunek.Pod koniec kwietnia informowaliśmy Was, że Netflix planuje wprowadzić specjalny pakiet subskrypcji, który byłby tańszy, ale… oferowałby reklamy . Podane wtedy wieści były jednak bardzo ogólne. Właśnie doczekaliśmy się kolejnych doniesień, tym razem od redakcji The New York Times. Streamingowy gigant miał przekazać swoim pracownikom o implementacji nowego planu abonamentowego jeszcze w 2022 roku, a konkretnie – na przestrzeni czwartego kwartału.Zapewne sporo osób teraz wzruszy ramionami i stwierdzi, że „w Polsce pewnie będziemy musieli poczekać na to kilka lat”. Cóż – niekoniecznie. Netflix najwyraźniej bardzo się spieszy, gdyż sam Reed Hastings stwierdził niedawno, iżjak to ma w zwyczaju z nowymi funkcjami. Prezes spółki jest pewny co do działania tego typu rozwiązań. Spoty reklamowe pojawią się więc najprawdopodobniej wszędzie w jednym momencie.Netflix na ten moment nie skomentował doniesień redakcji The New York Times – wyłącznie stwierdził, że. Chyba jasne więc stało się, iż doczekamy się po prostu kolejnego pakietu do wyboru, tuż obok trzech już istniejących. Nie można być jednak niczego pewnym aż do momentu oficjalnego ogłoszenia zmian. Warto więc uzbroić się w cierpliwość – ale raczej zbyt długo nie będziemy musieli czekać na przekazanie dalszych wieści. Warto przy okazji powiedzieć, że. Wtedy użytkownicy będą mogli po prostu stworzyć subkonta maksymalnie dwóm znajomym niezamieszkującym tego samego gospodarstwa domowego.Przypomnijmy jak Reed Hastings – CEO Netflixa – wypowiedział się niedawno na temat wprowadzenia planu z reklamami:Źródło: TechCrunch The New York Times / Foto. Netflix