Kary za niezapłacony abonament RTV. Poczta Polska chwali się skutecznością

Trzykrotny wzrost wystawionych tytułów egzekucyjnych.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2022 roku nakładane są częściej niż w roku ubiegłym. Pomimo, że deklaracje formułowane przez Juliusza Brauna, członka Rady Mediów Narodowych, w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl brzmią groźnie, liczby wcale nie są już tak imponujące z perspektywy państwa. Polacy nie chcą płacić abonamentu RTV, system abonamentowy jest przestarzały, a samo pociąganie do odpowiedzialności niezmiernie rzadkie.- poinformował resort finansów. To wynik blisko trzy razy lepszy niż w roku ubiegłym, kiedy to w analogicznym okresie wystawiono 2 714 takich tytułów, będących podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeśli chodzi o ściągalność pieniędzy, jest gorzej niż w 2021 roku.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. do urzędów skarbowych wypłynęło 7 979 tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzyciela - Pocztę Polską S.A., z podstawą prawną egzekwowanego obowiązku "OPAB - Nieuiszczona opłata abonamentowa za używanie odbiornika"

Polacy nie chcą płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Uważają, że skoro płacą prywatnym usługodawcom i nie oglądają TVP, nie powinni musieć tego robić. | Zdjęcie: mat. własny na podst. zdj. z Canva ProW 1. kwartale bieżącego roku Poczta Polska pozyskała ok. 7,45 mln złotych od dłużników abonamentowych. W minionym roku kwota ta wynosiła w tym samym okresie 7,73 mln złotych. Całościowo w 2021 roku ściągnięto 47,9 mln złotych długu.Kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2022 roku wynosi 735 złotych.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w raporcie za 2020 rok podała, że 96,4 procent spośród 13,57 mln gospodarstw domowych w Polsce ma telewizor. Jednocześnie za abonament RTV zapłaciło jedynie 680,2 tysiąca podmiotów. Odbiornik zarejestrowało 6,44 miliona domostw, co i tak jest zaskakująco wysokim wynikiem. 3,9 mln osób jest zwolnionych z opłat, ale wiele z tych osób należy do grupy, która odbiornika RTV nigdy nie rejestrowała.Jeżeli nigdy nie zarejestrowałeś telewizora, śpij spokojnie. Kontroler Poczty Polskiej nie ma prawa wejść do Twojego domu lub mieszkania i skontrolować, czy masz telewizor. Nie ma ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.Poczta Polska może efektownie ścigać tylko te osoby, które kiedyś zarejestrowały odbiornik. Polskie prawo nakłada obowiązek rejestrowania radia i telewizora w ciągu 14 dni od zakupu. W praktyce jest to przepis martwy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbiornik wyrejestrować.Zdjęcie: Canva ProKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła w połowie ubiegłego roku następujące stawki abonamentu RTV na 2022 rok:Wysokość abonamentu radiowego w 2022 roku płatnego z góry:Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2022 roku płatnego z góry:Ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu RTV ustawowo są osoby:Źródło: wirtualnemedia