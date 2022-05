Disney+ ze świetną promocją. Kup roczną subskrypcję, zapłać sporo mniej

Disney+ w Polsce ze specjalną ofertą powitalną

Disney+ ogłosił właśnie wyjątkową ofertę powitalną dla swoich potencjalnych użytkowników. Jeśli zdecydują się oni na przedpremierowy zakup rocznej subskrypcji, to zapłacą o wiele mniej. Mowa tu o oszczędnościach sięgających nawet kilkadziesiąt złotych, co wypada lepiej niż dotychczasowe promocje streamingowych gigantów.Jużpolscy użytkownicy otrzymają dostęp do platformy Disney+. Stanie się to kilka lat po premierze w Stanach Zjednoczonych, ale lepiej późno niż wcale – prawda? Tym samym w naszym kraju pojawi się dosyć potężna konkurencja dla chociażby HBO Max czy Netflixa. Jeśli koncern chce jednak zagrozić dotychczasowym liderom, to musi przygotować dosyć korzystne warunki subskrypcyjne i zaoferować pokaźną bibliotekę ciekawych produkcji.Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Przynajmniej takie wnioski wyciągnąć można po zaprezentowanej właśnie „ofercie powitalnej”, na którą zapewne skusi się część konsumentów. Warunki skorzystania z niej są niezwykle proste. Jeśli zdecydujecie zapłacić się za cały rok z góry, to– czyli wyniesie Was to dokładnie, co daje 19,16 zł za miesiąc. Jest to dosyć pokaźna zniżka biorąc pod uwagę fakt, że domyślna cena to 289,90 zł za rok lub 28,99 zł za miesiąc.Okej, ale jak skorzystać z tej oferty? Podstawowym warunkiem jest. Wtedy też na skrzynkę pocztową przyjdzie e-mail z linkiem do specjalnej strony, gdzie będzie trzeba wprowadzić informacje dotyczące płatności. Warto jednak pamiętać, że uiścić opłatę należy do 26 czerwca 2022 roku. Później nie będziecie mogli już skorzystać z przygotowanej promocji.