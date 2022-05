Szef CD Projektu z 24,2 mln złotych premii. To absolutny rekord

Adam Kiciński z rekordowo wysoką premią

Prezes grupy CD Projekt pobił właśnie rekord jeśli chodzi o historię poborów premii przez polskie spółki giełdowe. Adam Kiciński stał się bowiem bogatszy o około 25,5 miliona złotych – na tę kwotę składają się przede wszystkim dodatki za dobrą sprzedaż gier oraz standardowe wynagrodzenie. Robi wrażenie.Wszyscy dobrze wiemy o stanie technicznym gryw momencie jej premiery. Twórcy nie spełnili oczekiwań społeczności i tak naprawdę zawiedli pod każdym względem. Od debiutu minął grubo ponad rok – przez ten okres pojawiło się sporo aktualizacji i przeprosin, lecz nie uratowało to wizerunku CD Projektu. Wszystko to poskutkowało słabymi wynikami sprzedażowymi tytułu już po premierze – większość osób zdecydowała się na zakup w pre-orderze.Jeśli jednak skupimy się wyłącznie na kwestiach finansowych, to prezes grupy CD Projekt –– raczej nie ma jakichkolwiek powodów do narzekań. Okazuje się, że ustanowił on właśnie nowy rekord wynagrodzeń jeśli chodzi o polskie spółki notowane na giełdzie. Mężczyzna zyskał bowiem, z czego aż 24,2 miliona złotych stanowi premia wynikająca z dobrej sprzedaży Cyberpunka 2077.Podstawowe wynagrodzenie Adama Kicińskiego wyniosło 1,3 miliona złotych i jak się okazuje – to jeszcze nie wszystko. Już niedługo będzie mógł odebrać kolejną premię (w wysokości 4,4 miliona złotych) za ubiegły 2021 rok. Jeszcze nikt w historii nie pobrał takiej kwoty ze spółki giełdowej, co zapewne u zwykłych konsumentów nie wywoła poczucia zadowolenia i radości.Ogólnie te ostatnie wyniki prezesów spółek są bardzo wysokie. Zaraz za Adamem Kicińskim uplasował się Janusz Filipiak (prezes Comarchu), który odebrał 25,4 miliona złotych. Trzecie miejsce w rankingu zajął prezes Ten Square Games, Maciej Zużalek – 25,2 miliona złotych. Widać więc, że branża gamingowa ma się ostatnio naprawdę dobrze.Wracając do CD Projektu, to przy okazji dowiedzieliśmy się, że. Trzymajcie się mocno, bo to niemalże 70 procent zysków, które grupa wygenerowała przez ubiegłych dwanaście miesięcy. Pracownicy na korporacyjnym szczycie więc nie muszą się zbytnio bać o brak gotówki.Oczywiście spółka ma nadzieję na wzrost przychodów. Ma w tym pomóc chociażby nadchodzący dodatek fabularny do Cyberpunka 2077 czy nowa gra we wiedźmińskim uniwersum, która powstaje na silniku graficznym Unreal Engine 5. Trudno jednak przewidzieć czy te projekty spełnią oczekiwania fanów – te są naprawdę wysokie, zwłaszcza po fiasku jakim okazał się debiut Cyberpunka 2077 w grudniu 2020 roku. Zobaczymy.Źródło: Business Insider