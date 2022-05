Akademia Pana Kleksa powraca. Wielkie zapowiedzi co do uniwersum

Plany są ambitne.

Akademia Pana Kleksa powraca

"Stworzyliśmy zupełnie nową historię na motywach powieści Brzechwy. To swoista koedukacyjna przystań i podróż w głąb własnej wyobraźni, w którą zabierzemy najmłodszych widzów. Wzięliśmy z literatury te elementy, które są wciąż aktualne i uniwersalne. To dzieci zadecydują, czym będzie dla nich Kleks, bo my swojego już mieliśmy, ale po cichu wierzę, że ta postać się po prostu nie starzeje i że ciągle chce się z nią spędzać czas. Może dzięki kilku innowacyjnym pomysłom dzieciaki będą miały szanse być bliżej tej postaci i spędzać z nią więcej czasu na codzień"

"Nasz token NFT to nie tylko grafika 3D, którą będzie można się pochwalić w mediach społecznościowych. Proponujemy technologię, która jest unikalna na skalę światową, bo wprowadzany innowacyjną koncepcję multi-D NFT, która będzie pozwalała na wielokrotne odkrywanie swojego tokena na nowo"

Film Akademia Pana Kleksa - zdjęcia ruszają niebawem

"Przygotowania są na ostatniej prostej, więc to też idealny czas, żeby rozwiać nieco mgiełkę tajemniczości. Kleks Academy to nie będzie tylko film, a całe uniwersum, które będzie żyło już przed premierą i jeszcze wiele lat po. Dzięki najnowszym technologiom, tym razem doznania będą znacznie głębsze i bardziej wciągające. Absolwentem szkoły będzie mógł być tak naprawdę każdy, a ścieżka będzie prowadzić od procesu produkcji filmu, poprzez kreatywną zabawą z aplikacją AR, do unikalnych doświadczeń w sferze metaverse"

Akademia Pana Kleksa. Książka uwielbiana przez pokolenia, kultowy polsko-radziecki film ze świetną rolą Piotra Fronczewskiego, a teraz... A teraz zupełnie coś innego. W informacji prasowej czytamy o budowie uniwersum na miarę tych znanych z filmów o superbohaterach - przypuszczam, że chodzi o Marvela i DC. Powstanie nowa wersja filmu "Akademia Pana Kleksa", której towarzyszyło będzie metawersum oraz specjalna aplikacja wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną (AR).W niemal 40 lat od filmowej adaptacji książki powstaje nowy film, przygotowywany przez Macieja Kawulskiego. Brzmi znajomo? No tak, "365 dni" zapewne nie jest Wam obce - jeśli nie oglądaliście, to na pewno słyszeliście... I tak, to ten sam Maciej Kawulski, który zbudował potęgę federacji sztuk mieszanych – KSW.– mówi Maciej Kawulski,Nowa, kinowa odsłona opowieści o grupie dzieci, które zostały wybrane do udziału w magicznej szkole stworzonej przez profesora Kleksa to tylko wstęp do czegoś większego. Twórcy obiecują zastosowanie nowych technologii, do stworzenia kompleksowego, wciągającego świata. W komunikacie prasowym pada informacja o... tokenach NFT. To właśnie w tej postaci sprzedawany będzie bilet do wirtualnego świata.– dodaje Belina-Brzozowski.Co to oznacza? Trudno nadążyć za tym, co oferują poszczególne NFT, więc oddajmy głos twórcom projektu. O co chodzi? Token multi-D NFT będzie miał postać sześcianu, a pierwszego dnia posiadacze dowiedzą się tylko części prawdy o swojej kolekcji. Dalsze informacje, o tym co będzie kryło się pod każdym symbolem tej wirtualnej kostki do gry, będą ujawniane podczas cyklicznych wydarzeń, które są zaplanowane w kalendarzu akademickim szkoły Kleksa. Nie będzie dwóch takich samych tokenów NFT.Posiadacze kolekcji będą mogli być np. częścią produkcji - nie tylko dzięki możliwości odwiedzenia planu w trakcie zdjęć, ale niektórzy będą mogli również... zagrać w filmie. To akurat brzmi intrygująco.Zdjęcia do nowej wersji Akademii Pana Kleksa rozpoczną się latem tego roku.– podkreśla Karol Belina-Brzozowski, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Kleks Academy.Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odsyłamy pod adres kleks.academy Źródło: inf. prasowa