Zmiana standardu nadawania telewizji. Cwana zagrywka zwiększyła popularność TVP

Wzrost oglądalności TVP, spadek TVN. Przejście na DVB-T2 w praktyce

Sygnał DVB-T w Polsce wyłączany jest etapami od 28 marca 2022 roku. W przejściu na nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC pomagać mają dopłaty do telewizorów i dekoderów , za pobieranie których polski rząd grozi niektórym Polakom odpowiedzialnością karną . Wspominaliśmy wcześniej, że Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wniosek MSWiA wydał ciekawą decyzję o utrzymaniu dotychczasowego standardu nadawania DVB-T/MPEG-4 przez multipleks MUX-3. Nieprzypadkowo to właśnie na nim znajdują się kanały Telewizji Polskiej. Teraz widzimy, że dzięki tej zagrywce TVP notuje wzrost oglądalności.Według doniesień polskiego rządu aż 2,27 miliona gospodarstw domowych w Polsce przed 28 marca 2022 roku nie korzystało z dekoderów lub telewizorów umożliwiających odbieranie naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2. Pierwsza analiza wykonana przez Nielsen Audience Measurement sugeruje, że niektórzy Polacy pomimo kampanii informacyjnej i proponowanych im dopłat nie zakupili odpowiedniego sprzętu. Przez to zostali odcięci od wszystkich kanałów, z wyjątkiem oferowanych przez TVP.Jak już wspomnieliśmy, UKE utrzymało standard nadawania DVB-T wyłącznie na multipleksie MUX-3. Znaleźć można na nim wyłącznie kanały TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia. Okazuje się, że to właśnie większość z nich odnotowało wzrost oglądalności w regionach, w których wyłączono standard DVB-T i aktywowano DVB-T2. Podobnymi wynikami mogą pochwalić się programy z pasma MUX-8.Nielsen porównał ze sobą zasięgi dzienne (RCH) z okresów 28.02 - 27.03.2022 oraz 28.03 - 3.04.2022 z regionów bez zmiany standardu oraz z regionów, gdzie standard zmieniono. Kolosalny spadek zaliczyły MUX-1 (m.in. Eska TV, Fokus TV, Stopklatka, TTV - Twoja Telewizja) oraz MUX-2 (m.in. Polsat, TV Puls, TVN, TVN7). Wzrosły przy tym zasięgi MUX-3 oraz MUX-7.Źródło: Nielsen