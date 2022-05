HBO Max z pokaźną czystką. Zabraknie ponad 30 filmów

HBO Max niedługo bez kilkudziesięciu produkcji

HBO Max już za kilka tygodni uszczupli się o naprawdę sporą liczbę filmów. Subskrybenci platformy od przyszłego miesiąca nie zobaczą chociażby dwóch pierwszych części kultowego Shreka czy westernu Hud, syn farmera. Pełna lista – jak zawsze – do sprawdzenia poniżej.Niedługo miną równe dwa miesiące od debiutu usługi HBO Max w naszym kraju. Od tamtego czasu jej biblioteka wzbogaciła się o świetne tytuły (m.in. najnowszy The Batman), lecz nie zabrakło również pokaźnych czystek , o których niejednokrotnie Was informowaliśmy. Teraz przyszedł czas na kolejną z nich – użytkownicy mogą spodziewać się jej pod koniec maja. Już teraz jednak warto o niej wiedzieć, by zdążyć z nadrabianiem zaległości.