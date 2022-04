Rosyjskie kina zaczęły wyświetlać pirackie filmy

Batman i inne pobrane z torrentów

Rosyjskie kina rzekomo wyświetlają pirackie filmy

"Nie jest tajemnicą, że zachodnie sankcje wywarły szkodliwy wpływ na rosyjski przemysł rozrywkowy, a w szczególności na przemysł filmowy. Władze wymyśliły sposób na powrót filmów i muzyki z krajów zachodnich"

Czy aby na pewno wszystko to miało miejsce?

W obliczu innych, sprawdzonych informacji, dotyczących tego, jak Rosja stara się obchodzić sankcje, doniesienia te wydają się bardzo wiarygodne.

Sytuacja w Rosji jest coraz gorsza w dobie sankcji nałożonych na ten kraj w związku z jego militarną agresją na Ukrainę. Tonący brzytwy się chwyta, w związku z czym Federacja Rosyjska chce zalegalizować piractwo komputerowe , a także przymknąć oko na nielegalny import wielu towarów . Według doniesień napływających do nas za pośrednictwem kilku serwisów, w tym ukraińskiego Story Ukraine oraz rosyjskiego newizv.ru, rosyjskie kina zaczęły wyświetlanie pirackich filmów.Niektóre kina w Moskwie, Jekaterynburgu, Iwanowie, Czycie i kilku innych rosyjskich miastach zaczęły wyświetlać pirackie filmy zagraniczne, pobrane z torrentów. Donoszą o tym rosyjskie media, w tym serwis newizv.ru (źródło). 21 kwietnia miał odbyć się na przykład nieoficjalny pokaz filmu "Batman" w kinie WIP w Moskwie. Hollywoodzkie studio filmowe Warner Bros. odwołało na początku marca jego rosyjską premierę.– ogłosi oświadczenie, na które powołują się rosyjskie i ukraińskie serwisy informacyjne. Prawo to ma mieć związek z planowaną, choć wciąż nie wdrożoną legalizacją piractwa. Sugeruje się, że kilka kin zdecydowało się wyjść przed szereg, licząc na to, że władza przymknie oko na to postępowanie.Pośród pirackich filmów wyświetlanych w rosyjskich kinach znalazł się najnowszy "Batman" oraz film "Don't Look Up" i "Im więcej, tym przyjemniej".Do podobnych informacji podchodzimy z lekkim dystansem, ale...Informuje o nich z resztą nie tylko strona ukraińska, ale także rosyjska. W takiej sytuacji, pozostaje ufać, że w Rosji dzieją się naprawdę dziwne rzeczy.Źródło: