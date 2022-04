Sztuczna inteligencja stworzyła teksty piosenek w stylu gwiazd rocka

Jeden z redaktorów serwisu Louder (grupa skupiająca takie znane na całym świecie muzyczne czasopisma jak Metal Hammer, Classic Rock i Prog oraz tworząca materiały pod głównym szyldem Louder) postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję Jasper do stworzenia tekstów utworów muzycznych. I to nie byle jakich, a mających wpisywać się w stylistykę gwiazd rocka i metalu. Efekty są naprawdę interesujące.



Narzędzie sztucznej inteligencji Jasper od Nvidii, stworzyło piosenki niczym Kiss czy Metallica

Dostępne w płatnym modelu abonamentowym narzędzie Jasper opracowane przez Nvidię pozwala na przygotowywanie najróżniejszego typu treści. Mogą być w stylu blogów, opisów na strony internetowe czy wpisów dla mediów społecznościowych. Możliwości Jaspera są naprawdę duże, ale wszystko trzeba ustawić zaprzęgając do tego zestaw różnych instrukcji. Fraser Lewry z Louder zaprogramował Jaspera w taki sposób, aby stworzył kilka tekstów piosenek w stylu znanych rockowych i metalowych sław.

Dwa przykładowe teksty w stylu zespołów Kiss i Metallica wygenerowane przez narzędzie Jasper / Foto: Louder

To nie pierwszy taki przypadek, kiedy SI stworzyła sztukę, wyniki takich praktyk bywają nietypowe

Wszystkie próbki możecie przeczytać na stronie. Wśród nich znalazły się teksty stylizowane na takie brytyjskie i amerykańskie zespoły z szeroko pojętego rocka i metalu, jak Judas Priest, AC/DC, Metallica, Lynyrd Skynyrd, Black Sabbath, Manowar, Motorhead, Jethro Tull, Kiss, Led Zeppelin i GG Alin. Przykładowe dwie piosenki możecie znaleźć na powyższym screenie.Według Frasera Lewry część piosenek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję jest naprawdę niezła i wiarygodnie naśladuje styl danego zespołu. Pozytywnie wypowiadał się chociażby o Kiss czy Lynyrd Skynyrd. Metallica też wyszła całkiem nieźle. Z drugiej strony redaktor serwisu Louder podkreśla, że narzędziu daleko do ideału, co widać szczególnie w tekstach Jethro Tull czy AC/DC, które miałyby odbiegać od klimatu zespołów.Jak widać jesteśmy coraz bliżej opracowania sztucznej inteligencji, która z powodzeniem mogłaby zastąpić ludzi w pracy twórczej. Próby tego typu są już prowadzone od lat, ale zwykle z dziwnym skutkiem. Chociażby pierwszy film o tytule Sunspring, do którego sztuczna inteligencja (Benjamin) napisała kilka lat temu scenariusz. Mimo gatunku SF i tak był dość surrealistyczny i w wielu miejscach nie miał sensu. Całość dostępna jest w języku angielskim za darmo na YouTube. Powyżej możecie obejrzeć cały wspominany film. Nie jest długi, z napisami trwa tylko około 9 minut.